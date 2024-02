La Casa de los Famosos 2024: ¿Quién ABANDONA el reality este miércoles?

La Casa de los Famosos 2024 no deja de sorprender puesto que después de la intensa pelea entre Lupillo y Alfredo Adame, este miércoles la jefa dio a conocer que uno de los integrantes de la casa saldría este 21 de febrero. Así mismo señaló que daría los motivos detrás de la salida durante la gala que se realiza por las tardes a través de Telemundo.

Esta sorpresa hizo pensar varias cosas a los fanáticos del reality show, quienes por un lado señalaban fraude por parte de La Casa de los Famosos debido a que les pareció que la prueba de líder había estado truqueada para que no ganara algún integrante del Cuarto Tierra.

Habitantes de X. Les tengo una noticia explosiva. Hoy uno de mis habitantes se va de la casa. ¿Quién es y cuáles serán sus motivos? Esta noche les revelo todos los detalles durante el show en vivo por Telemundo #LCDLF4 #LaCasaDeLosFamosos — La Jefa (@LaJefaTLMD) February 21, 2024

En este sentido, algunos se preocuparon de que personajes como Lupillo Rivera, Gregorio Pernia o Alfredo Adame salieran de la casa y otros más destacaron que era posible que hubiera un intercambio entre La Casa de los Famosos Estados Unidos y su contraparte de Colombia, puesto que ambas se desarrollan prácticamente al mismo tiempo.

Los humores entre los participantes de reality finalmente se ha relajado un poco después de que un enfrentamiento entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame sacudiera los cimientos de las diversas alianzas que existen en el programa pero parece ser que la jefa no está dispuesta a ver calma en el mismo sino que desea que siempre haya algún tema que juegue con la tranquilidad de los inquilinos de la casa

¿Quién deja La Casa de los Famosos 2024?

Una noticia inesperada sacudió los habitantes de La Casa de los Famosos 2023, pues uno de los famosos conversó con sus compañeros para confesar sus intenciones de salir de La Casa, algo que ya estaba aprobado por parte de la jefa pero que terminó por hacer que sus compañeros rompieran en llanto por la situación.

"Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro" aseguró Gregorio Pernía, quien salió de la casa después de reunirse en la sala de la misma con sus ahora ex compañeros "un aprendizaje muy grande de paciencia y la tolerancia".

Gregorio Pernia abandona la casa mijo aguantaste hasta donde pudiste te deseo lo mejor!



🫶🏼🥹#LCDLF4 #TeamTiti #TeamLupillo pic.twitter.com/6gGP1hvzpL — Sonia B (@soniab106) February 22, 2024

El famoso confesó que no sabía a lo que se metía cuando aceptó el reality, pues señala: "entré pensando que era otra cosa diferente" en referencia a que sentía demasiada agresividad y eso no era algo que le guste experimentar al vivir con alguien "me los llevo como una familia" confesó antes de romper en llanto junto a sus compañeros, quienes no pudieron contener las lágrimas ante la situación.