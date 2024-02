¿Quién es el ELIMINADO de La Casa de los Famosos 2024? Te decimos quién salió del reality

Ha terminado una semana más en La Casa de los Famosos 2024 y con ello, tenemos al cuarto eliminado en el exitoso reality show de Telemundo; no cabe duda que esta semana en verdad cambió el panorama entero de la casa, entre la salida de Thalí García por su cuenta y la expulsión anterior de Fernando Lozada. Asimismo, esta semana han corrido rumores que han fragmentado las relaciones entre Fuego y Agua e incluso el Cuarto Tierra se encuentra debilitado.

Ahora, parece ser que las relaciones siguen rompiéndose, por lo cual cada vez podremos ver una Casa de los Famosos donde se juegue de manera más individual; esto podría alterar fuertemente a las estartegias de muchos habitantes, puesto que probablemente muchos confien en sus respectivos grupos para permanecer en la competencia sin ser nominados el mayor tiempo posible.

te puede interesar La Casa de los Famosos 2024: Gregorio Pernía y Cristina Porta rompen alianzas con sus cuartos para jugar en solitario

Se rompen las alianzas en los cuartos

Gregorio Pernía desea sair del reality, puesto que asegura que extraña demasiado a su familia; sin embargo, parece que las intenciones de la audiencia no son dejar ir a quien hasta hace poco había sido integrante de la alianza en Tierra.

Por otro lado, parece que Cristina Porta ha generado enemigos a través de sus polémicos enfrentamientos esta semana, los cuales sin embargo no han desagradado por todo al público. La española ha asegurado que no se siente cómoda tras las discusiones con Aleska y asegura que "nunca tendría nada con Clovis", pero también señaló que jamás se aliará con Tierra, sino que desea jugar en solitario ya que no le agradan las estrategias y no teme salir nominada la semana próxima.

Nominados en la cuarta semana de La Casa de los Famosos 2024

Gregorio

​Romeh

​Mariana González

Alfredo Adame

Clovis

El cuarto eliminado de La Casa de los Famosos 2024

En el cuarto de eliminación, Clovis aseguro sentirse molesto por no tener los motivos de su nominación claros y sin embargo, ser la tercera vez que se encuentra en esta situación; por otro lado, Alfredo Adame señaló que Maripily es una persona falsa y mentirosa que debería encontrarse entre los nominados de la semana. Gregorio señaló que "llevar una mentira para poder seguir avanzando en el juego" fue algo con lo que no comulga en la casa y Mariana acepta que su nominación fue parte de la estrategia del Cuarto Tierra, cosa que Romeh confirmó en ese momento.

Finalmente, se reveló que el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos es Mariana González.

La Casa de los Famosos 2024: Lista de eliminados