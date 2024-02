Gregorio Pernía pide salir de La Casa de los Famosos 2024; estos son los motivos

Parece ser que las cosas en el Cuarto Tierra de La Casa de los Famosos 2024 no dejarán de complicarse ya que después de la polémica salida de Thalí, el cuarto podría perder a otro integrante, Gregorio Pernia, quién ha expresado su deseo de salir del reality antes de elegir al SALVADO de la semana.

Esto al asegurar que no se siente bien al no estar con su familia, por lo cual desea reencontrarse con sus familiares pronto y ve esta nominación como una oportunidad para volver a ver a su esposa. Si bien todos sus compañeros en el cuarto tierra lo han apoyado ante esta decisión e incluso varios se posicionaron detrás de este domingo, el público no está tan convencido de querer al actor de Sin senos no hay paraíso fuera de la competición a tan solo un mes del estreno de la misma en Telemundo.

Gregorio quiere salir de La Casa de los Famosos 2024

Fue en varios momentos durante la gala de posicionamiento que Gregorio expresó su deseo por salir de la casa de manera directa, ya que cada que un integrante se acercaba a él para señalar que el motivo por el cual deseaban que estuviera fuera el siguiente lunes era debido a que no lo veían tan contento como en momentos anteriores, él les agradecía y aseguraba que en efecto extrañaba demasiado a su familia, pues este elemento es un pilar muy importante en la vida de cada persona.

Cabe destacar que los invitados y los comentaristas mencionaron ante esta situación que muchos de los famosos aprovecharon lo que expresó el actor para no verse mal en el posicionamiento y elegirlo como una especie de comodín, puesto que durante el mismo evitaron en su mayoría las polémicas declaraciones y en su lugar decidieron ir por el lado de apoyar la decisión del colombiano

Es de cobardes lo que están haciendo de posicionarse detrás de Gregorio, se tenía que decir y se dijo 👏🏽👏🏽👏🏽 #LCDLF4 pic.twitter.com/1YHBAPK8AR — 🖤 (@REALITYLlFE) February 19, 2024

Por otro lado, los usuarios no se sintieron demasiado de acuerdo con lo mencionado, ya que señalaron que esta semana quieren ver a Mariana González fuera, ya que al parecer no les agrada demasiado la personalidad de la mujer encargada de la cocina que fue una de las encragadas de nominar a La Divaza la semana pasada.

Celebran a Cristina por no esconderse en el posicionamiento

Cristina fue una de las integrantes de la casa que se posicionó detrás de Gregorio; sin embargo, a diferencia de la mayoría ella sí comentó otros motivos externos a los referentes a que el famoso quisiera salir de la competencia, lo cual fue bastante aplaudido por el público quien desea ver un poco más de este sentimiento agresivo en cada uno de los miembros de la casa.

Entre sus declaraciones incluyó que "odia su juego de estrategia, le parece un pésimo jugador" y aseguró que "le ha comido un juego" y que el reality "no es una carcel, sino un privilegio". Además, señaló que Gregorio es en definitiva "un gran estratega", pero a ella le gustaria que gane "el más real".