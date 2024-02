La Casa de los Famosos 2024: Gregorio Pernía y Cristina Porta rompen alianzas con sus cuartos para jugar en solitario

La Casa de los Famosos no es un lugar precisamente para hacer amistades y parece ser que a veces a los inquilinos se les olvida esta situación, por lo cual se comienzan a formar alianzas muy fuertes donde se prometen una lealtad que quizás en el futuro no se pueda cumplir. A pesar de ello, generalmente el juego inicia con los cuartos haciendo equipo entre sí y posteriormente los vemos separarse para el juego individual si es que todo sale bien; sin embargo Gregorio Pernía y Cristina Porta han decidido cambiar un poco el estilo de juego en la casa puesto que ambos han decidido romper con sus respectivas alianzas.

Sin engañar o hacer algún truco que pueda afectar a sus compañeros, tanto Gregorio como Cristina se dirigieron a los los respectivos cuartos y explicó los motivos por los cuales ya no formarán parte de las estrategias de nadie y más bien se dedicarán a ellos mismos intentar sobrevivir en el reality.

Gregorio Pernia se aleja del Cuarto Tierra

Gregorio Pernía su equipo a quienes les mencionó que ya no se sentía tan cómodo en la habitación y que habían varias estrategias que ellos habían puesto en juego y no iban de acuerdo con sus ideales.

El actor señaló: "no quiero ningún chisme en mi vida, quiero más bien observar y hacer mi juego tranquilo" comentó y agregó que solo dormirá en el Cuarto Tierra si es necesario que duera en un cuarto; si en cambio no es así, puntualizó que está dispuesto a dormir en la sala: "a mi me gusta, yo soy casa sola" agregó. Los miembros del Cuarto Tierra le aseguraron que esto no sería necesario en lo absoluto.

Cristina Porta jugará sola debido a Aleska

Por su parte Cristina Porta fue llevada a uno de los cuartos de la alianza entre fuego y agua donde el resto de los integrantes querían saber si ella en verdad está comprometida con la misma o no; para sorpresa de ellos la española confesó que no quería seguir perteneciendo a la alianza Fuagua y si bien sus motivos iniciales fueron referentes a que prefería no jugar en equipo, posteriormente confesó que su decisión se debía en gran parte a Aleska, con quién ha tenido roces recientemente.

"Prefiero ponerme en riesgo y salir nominada a estar en un lugar donde no estoy cómoda" aseguró la famosa . Por su parte, Aleska mencionó que la discusión por Clovis fue causa de la tensión que hay alrededor de La Casa actualmente; además, señaló que está bien si sus excompañeros de Fuego y Agua eligen nominarla.