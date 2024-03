La Casa de los Famosos 2024: Lupillo Rivera ayuda a Clovis con una serenata para Aleska

La Casa de los Famosos 2024 es un programa lleno de conflictos y peleas que no se detienen en ningún momento; sin embargo, como en cualquier lado, también hay tiempo para el romance y esto lo tiene muy claro Clovis y Lupillo Rivera quienes hacen su lucha con la intención de conquistar a las mujeres que les llaman la atención en el reality.

Por un lado, Lupillo Rivera busca conquistar a Ariadna Gutiérrez, la ex miss Colombia, a quién se le confesó hace no demasiado tiempo. Mientras tanto, Clovis no pierde la vista de Alexa Génesis pase lo que pase y por este motivo, pidió a su amigo y compañero del Cuarto Tierra que le ayudara a conquistarla a través de una dulce serenata.

En su momento, Clovis le pidió a Lupillo que le ayudara a conquistar a Aleska Génesis con una serenata y le solicitó así que interpretara un tema, pero le dejó claro en qué deseaba que fuera algo muy romántico y no una canción de banda como tal, puesto que el cantante hizo su carrera en el género del regional mexicano.

Si bien Lupillo no tenía muchas ganas de cantar canciones de amor, al final decidió ayudar a su amigo y fue entonces cuando pusieron el plan en marcha.

Así fue la serenata de Clovis a Aleska con Lupillo Rivera

Cuánto cobrará Lupe en la vida real por una serenata 🤣Clovis la obtuvo gratis para Alaska , Que lloro 20 minutos y clovis no sabe ni por qué lloro 🤣 #LCDLF4 Lupe le tiene mucho cariño a Clovis solo lo hizo por ayudarlo , xq el no quería pic.twitter.com/8Cyi5UiVBc — 🌟🅑🅔🅛🅛🅐🌟 (@BellAcolluccii) March 28, 2024

Revelaron la imagenes que durante la serenata, al principio, Clovis quiso regresar por donde había venido, quizás tras sentir pena por la situación, ya que Aleska no se encontraba sola en el Cuarto Agua cuando él entró junto a Lupillo, quien entonaba una canción.

Clovis sostenía una flor de papel , pues cabe destacar que suele hacer manualidades a Génesis, quien se mostró muy contenta por la sorpesa. Clovis al final se arrodilló frente a la modelo y dijo "una flor bella para una mujer bella como tu", algo similar a lo que Alana Literas le había aconsejado decir.

Tras la interpretación de Lupillo, Aleska se puso a llora y pel aprovechó para entregar un pequeo regalo a Ariadna, quien también estaba presente. Así se vive el amor en La Casa de los Famosos 2024.