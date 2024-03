Poncho de Nigris arremete contra La Casa de los Famosos 2024: 'Es pura pelea'

La Casa de los Famosos 2024 ha generado fuertes opiniones entre el público, pues si bien hay quien está a gusto con el contenido que genera dicha producción, otros aseguran que es demasiado agresivo y por supuesto, no faltas las comparaciones con la versión mexicana donde salió victoriosa Wendy Guevara.

Recientemente, Poncho de Nigris, quien formó parte del elenco de La Casa de los Famosos México y es reconocido por su participación en realities del estilo de Bigh Brother, se sumó a Salvador Zerboni, Wendy Guevara y Celia Lora para reprobar a la verisón estadounidense donde acaban de expulsar a Alfredo Adame en una sorprendente velada.

🧨 ¿Qué tal estas declaraciones en "LA CENA DE LOS RIVERA"? 🍴 #LCDLF4 pic.twitter.com/X3cKi5LGl8 — Telemundo Realities (@TLMDRealities) March 26, 2024

Fue en el podcast Echando humo con... de Adrián Marcelo. que el entrevistador le dijo a Poncho que durante su participación en la casa de los famosos, el programa revivió los reality shows a nivel nacional.

"El cotorreo" aseguró De Nigris, ante lo cual el anfitrión le preguntó si el Team Infierno "sigue salpicando", por lo cual Poncho señaló: "el Team Infierno es un grupo de personas que estaba bien difícil juntar y se conectó todo, eso no te vuelve a pasar en la vida, a mí y a lo mejor a nadie".

Poncho de Nigris se va con todo contra La Casa de los Famosos 2024

"Que está de la v****" aseguró Poncho de Nigris de inmediato al referirse a la nueva versión de La Casa de los Famosos 2024 y agregó "es la palabra que se me hace más toca y con más fuerza porque sinceramente la vibra de esa casa es pura pelea".

Asimismo, Adrián Marcelo cuestionó cuál habría sido el motivo por el cual Alfredo Adame fue elegido para formar parte del programa, ante lo cual, De Nigris sopesó qué hubiera pasado si el actor hubiera entrado con ellos al reality, sin llegar a algo en particular.

Poncho de Nigris no es el primer integrante del Team Infierno de La Casa de los Famosos al que no le agrada la nueva versión del reality, pues ya en el pasado, Wendy Guevara confesó que no lo veía porque en este "siempre están peleando".