La Casa de los Famosos México 2: Tunden a Gala Montes por llamar 'tóxica' a Shanik Berman: 'Le hace falta ir a terapia'

Este domingo, se llevó a cabo la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2. En el posicionamiento, cada uno de los habitantes reveló a quién quiere ver fuera del programa de telerrealidad y sorprendió que Gala Montes enfrentara a Shanik Berman.

La autenticidad de Shanik Berman ha logrado cautivar por completo a la audiencia de La Casa de los Famosos México 2. Sin embargo, parece que el resto de los habitantes del reality no se sienten del todo cómodos por la forma de ser de la periodista, entre ellos, Gala Montes, quien dio a conocer sus motivos.

Antes de ello, Gala y Shanik tuvieron un desencuentro el domingo, donde la joven sintió que la periodista trató de manipularla y hacerla sentir culpable por haber elegido salvar a Agus Fernández el viernes pasado.

¿Qué le dijo Gala Montes a Shanik Berman?

Fue durante el posicionamiento que Gala Montes se colocó frente a Shanik Berman y le señaló que desea vera fuera del reality por un poderoso motivo: "Desafortunadamente, vengo de una familia tóxica y detecto en ti patrones muy parecidos a los que he vivido", le sentenció.

Agregó también que no desea que ninguno de los habitantes salga herido por la comunicadora y aseguró que "tiene mucho que trabajar en ella", pues pedir perdón no basta, ya que hay que cambiar. Ante esto, Berman decidió no pelear y darle la razón.

Cabe destacar que la joven actriz enfrenta una complicada situación fuera del reality actualmente, pues antes de entrar al mismo, tuvo un encontronazo con su madre, al revelar que ella mantuvo a su mamá por toda su vida.

Usuarios explotan contra Gala Montes por posicionarse contra Shanik Berman

Los usuarios de redes sociales exploraron contra Gala Montes por lanzarse contra Shanik Berman en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2.

"Ay Gala no te la ma***, eres la menos indicada para hablarle a Shanik de manipulación y daño psicológico, neta ve y siéntate", "creo que a Gala le hace falta ir a terapia en lugar de estar encerrada en una casa", "ahora resulta que Shanik tiene la culpa de los traumas de Gala" y "Gala no se cansa de tomar malas decisiones", son algunos de los mensajes del público.

Incluso, Sofía Rivera Torres, quien se encontraba en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2, señaló que probablemente Gala Montes se estaba proyectando de algún modo sobre Shanik Berman, pues como ella misma mencionó, tiene un pasado tóxico con su familia.