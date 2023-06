La Casa de los Famosos México: ¿A qué hora entra el nuevo integrante y quién es?

La Casa de los Famosos México recibirá a un nuevo integrante que llegará en el lugar de Marie Claire Harp, quien fue la primera eliminada del programa este domingo 11 de junio.

¿A qué hora entra el nuevo integrante de La Casa de los Famosos México?

El nuevo integrante de La Casa de los Famosos México llega esta noche al programa, será durante la gala de esta noche con Diego de Erice y Odalys Ramírez a las 10 de la noche por el canal 5 de Televisa, cuando el nuevo participante pise la casa.

Cuándo: 12 de junio

​Horario: 10 pm

​Dónde: Canal 5

¿Quién es el nuevo integrante de La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con las filtraciones, el nuevo participante de La Casa de los Famosos México sería la boxeadora Mariana, La Barby Juárez, esto para complementar a los concursantes, ya que la mayoría son actores, cantantes, conductores de televisión y ahora tendrán a una deportista reconocida.

Algunos rumores señalaban que el tiktoker Kunno era el nuevo integrante, pero el mismo influencer publicó un video en el que dijo que no es verdad que va a entrar al programa, sino que lo hizo como una broma para sus seguidores.

"No estaré en La Casa de los Famosos esta vez, solo fue una bromita para andar descansando y ver el mundo artes, en otra ocasión mis amores y no se inventes cosas. No estaba en mis planes, al menos por ahora, entrar a un reality”, dijo Kunno.

Sin embargo, los usuarios de Internet no lo vieron de la misma manera y acusaron a Kunno de colgarse de la popularidad de La Casa de los Famosos México con dicha broma.

“Ojalá no esté en ninguna temporada”, “No soporta que no haya sido requerido”, “Qué bueno que no entrará”, “Solo se quiso aprovechar de la fama del reality para figurar y que la gente hablara de él”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.