Cazzu presume FOTO de su hija como nunca antes

En 2022, el público se sorprendió al descubrir la relación entre Cazzu y Christian Nodal, un emparejamiento que sorprendió a bastantes usuarios. Sin embargo, fue la noticia del embarazo de "la jefa del trap" lo cual tomó a todos por sorpresa, ya que si bien el cantante había hablado de querer tener hijos a temprana edad, nadie esperaba que la relación entre los artistas fuera tan duradera y saludable como para traer a una nueva vida al mundo.

La argentina ya había mostrado con anterioridad a su pequeña Inti, aunque siempre ha tratado de mantener la privacidad de su pequeña segura al no enfocar del todo el rostro de la pequeña. Está práctica tambien la realiza su pareja, quien ha evitado publicar fotos donde se vea la cara de la niña y en su lugar, eligen mostrar sus tiernos piecitos o manitas.

Así luce Inti, la hija de Nodal y Cazzu, a casi 4 meses de nacida

Cazzu subió a sus historias de Instagram la imágen de su pequeña, a quien sostiene con seguridad con su brazo, mientras toma con la mano opuesta el celular desde donde saca la fotografía.

En la instantanea, se puede notar que la pequeña luce un vestido de cuadritos amplio sobre una camisetita blanca; asimismo, se aprecian sus bracitos y piernitas, así como su cabello, el cual le ha crecido bastante en cuatro meses. El cabello es negro, al igual que el de su padre y madre, quien hizo un close up a la cabeza de la pequeña para dejar ver uno de sus mechones, el cual se levanta en el aire de manera enternecedora.

Esta es la tierna foto que compartió Cazzu de Inti. Especial

¿Por qué Cazzu cubre el rostro de su hija?

Cazzu no es la primera que decide no mostrar la cara de su recién nacida en redes sociales; cada vez más padres jovenes evitan mostrar a sus hijos por completo. Esta es una decisión completamente de cada familia y simplemente es una muestra de que los famosos son personas un poco más reservados y ayudan a mantener la intimidad si es lo que se busca.

Sin embargo, esta también es una medida de seguridad en la web, puesto que los riesgos del acoso cibernético siempre están presentes, por lo cual ocultar el rostro del bebé es una manera de no comenzar con la huella digital de su hija a tan corta edad; además, hay que considerar que a veces los usuarios de redes sociales pueden ser muy crueles y no tener límites, por lo cual no les importará en lo absoluto criticar a un recién nacido por cualquier cosa.