Cazzu reacciona a la relación entre Nodal y Ángela Aguilar con fuerte mensaje

Este lunes, se dio a conocer la relación entre Nodal y Ángela Aguilar. Muchos sospechaban que ellos conformaban una pareja desde hace un par de semanas, cuando el famoso reveló el término de su relación con Cazzu y se les comenzó a ver juntos y muy enamorados.

Si bien, en aquel momento Cazzu y Nodal aseguraron que su relación estaba bien a pesar de la ruptura y había un respeto mutuo, parece ser que la noticia sobre el noviazgo entre "El Forajido" y Ángela Aguilar ha molestado bastante a la argentina, quién no ha tardado en reaccionar a lo sucedido.

Y es que no solamente se anunció una relación entre ellos dos, sino que Ángela Aguilar aseguró que esta no era una relación nueva sino más bien el regreso de algo que no pudo darse en el pasado, motivo por el cual comenzaron a señalarla por haber actuado con simpatía con la trapera siendo que ella seguía interesada en el cantante de "Quédate".

Palabras de Ángela Aguilar para la revista HOLA USA ante la confirmación de su relación con Christian Nodal. pic.twitter.com/LTdlGfQbAl — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 10, 2024

Por este motivo, la cantante de "Mentiste" reaccionó de manera contundente y sencilla a la situación que la ha llevado a tener el apoyo del público en general, pues para muchos, significa que hubo traición para la argentina.

Cazzu reacciona de manera contundente a la relación entre Nodal y Ángela Aguilar

Similar a lo que sucedió hace un par de semanas cuando cazzu dejó de seguir a Ángela Aguilar por los fuertes rumores sobre una relación entre ella y su expareja, ahora casu ha dejado de seguir a Cristian Nodal de su Instagram.

A pesar de ello, Nodal sí mantiene el follow a Cazzu por el momento, pero en definitiva esta es una muestra de que la argentina ya no quiere tener nada que ver con el cantante de regional mexicano, pues recordemos que estamos en la era de la virtualidad.

Cazzu acaba de dejar de seguir en Instagram a Nodal tras el anuncio de su nueva relación. pic.twitter.com/z9CJXF6xq8 — Cazzu Sources (@cazzusources) June 10, 2024

Algunos señalan que la última historia que subió Julieta Cazzucheli, donde se ve que escucha el tema "Maldición" de Rosalía, sería una indirecta más para el cantante; sin embargo, esto sucedió casi un día antes de que se revelara el noviazgo que a muchos usuarios les huele a traición.

Si bien entre Cazzu y Nodal siempre existirá un enlace, su hija, parece ser que "La jefa del trap" ya no desea saber nada respecto al padre de su pequeña, ya que dejó de seguirlo en redes sociales a los pocos minutos de que se viralizó la noticia sobre la nueva relación de Ángela Aguilar.