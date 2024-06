Céline Dion responde a Belinda y ella estalla de emoción | FOTO

Una vez más, Belinda demostró que es una más de todos nosotros, al emocionarse demasiado por obtener una respuesta de la mismísima Céline Dion en Instagram, quien asegura es su cantante favorita. La mexicana no pudo contener su alegría al sentirse un poquito más cerca de la legendaria artista.

Belinda es sin lugar a dudas una mujer que además de talentosa y bella, es humilde, por lo que no tiene miedo de mostrar en redes sociales sus momentos de emoción y felicidad extrema, cómo sucedió este miércoles al emocionarse tras la mención de Céline Dion en Instagram.

Desde pequeña, la cantante de 'Luz sin gravedad' ha mostrado su amor por la artista canadiense, pues incluso hay video de la artista interpretando 'My Heart Will Go On', una de las canciones más emblemáticas de la cantante que padece del síndrome de la persona rígida.

Céline Dion reacciona a publicación de Belinda

En Prime Video, se estrenó el documental Yo Soy: Céline Dion, en el que la reconocida cantante abre las puertas a su intimidad para que el público conozca la lucha que ha enfrentado en los últimos años fuera de los escenarios.

Es así que Belinda no pudo evitar ver el documental de la famosa y publicar una historia con el texto "mi cantante favorita en el mundo, Céline Dion, te amamos", mientras se encontraba viendo la serie en compañía de su padre, quien cantaba detrás de la cámara.

Sin embargo, la famosa no esperaba que la mismísima Céline Dion reposteara su video en historias, algo que la llenó de emoción, pues Beli señaló que la artista es su mayor inspiración dentro de la música al decirle, "por ti soy cantante" y asegurar que estaba llorando porque la intérprete de 'The Power of Love' había visto su historia.

Belinda celebra que Céline Dion reposteó su historia de Instagram. Foto: Instagram

Después, con emoción le dijo a su padre "Céline Dion vio nuestra historia" y le pidió a su padre que cantara algo de la artista, ante lo que él contesta que no sabe y después de un momento, le dice en francés, "yo no canto [..] eres una mujer con un talento magnífico" ante lo que Belinda revela que en verdad no le entendió a su papá.

Sin lugar a dudas, que tu ídolo reaccione a cualquier actividad en redes sociales es algo que llena de felicidad a los fanáticos, algo que ahora ha experimentado Belinda de primera mano al obtener una reacción de la mismísima Céline Dion.