Esto es lo que opina Belinda de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar | VIDEO

Belinda finalmente habló con respecto a la fuerte polémica que rodea a su ex pareja, Christian Nodal, pues hace un par de semanas se dio a conocer la nueva relación del artista con Ángela Aguilar tras su ruptura con la cantante argentina Cazzu.

Con el tremendo alboroto que se armó por la nueva relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, el público ha celebrado a Cazzu y a Belinda por estar fuera de la vida del cantante de regional mexicano y particularmente, a la intérprete de 'Cactus', le aplaudieron por haberse dado cuenta de las banderas rojas del famoso.

Asimismo, la audiencia ha buscado indirectas o mensajes ocultos de parte de Beli, sobre todo porque la artista se ha negado a dar declaraciones e incluso, llegó a huir de la prensa en una maleta con tal de no ser cuestionada y entrar dentro de la polémica que ha sacudido al mundo del espectáculo.

Belinda rompe el silencio sobre su nueva relación con Christian Nodal

Este miércoles, captaron a la intérprete de 'Luz sin gravedad' en un aeropuerto y la artista no pudo evitar las preguntas sobre la nueva relación de su ex pareja, con la hija de Pepe Aguilar.

“No tengo comentarios sobre nada, por favor (...) no tengo comentarios de chismes ni de nada, la verdad. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime Video, la música... yo solo me dedico a eso”, respondió brevemente y con educación, más algo molesta ante la situación.

Por su parte, el padre de la mujer trató de defender a su hija, pues la acompañaba mientras esperaban la llegada de un auto. Así, el hombre aseguró que en la vida de la artista estaba "todo bien" y reiteró que su hija "está contentísima".

Belinda trató de ni siquiera mostrar su rostro del todo y se negó a hablar detalles de su vida privada, aunque su padre confesó que pasarían un par de días en Disney.

El momento se hizo viral en redes sociales, pues muchos esperaban saber qué tenía por decir Belinda sobre su ex pareja, pero se sorprendieron y aplaudieron la forma en la que la artista respondió a los cuestionamientos de la prensa.

"Ya el hombre lleva 2 mujeres y a ella le siguen preguntando por el", "no le arruinen el viaje con chismes" y "ella es una dama", son algunos de los mensajes reaccionando la breve aparición de Belinda frente a los cuestionamientos por la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.