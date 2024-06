VIDEO | Aseguran que Christian Nodal llegó a un acuerdo MILLONARIO con Cazzu para salir con Ángela Aguilar

Ha pasado menos de un mes desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación y posteriormente, se dio a conocer el noviazgo entre el cantante de regional mexicano con Ángela Aguilar, noticia que molestó a usuarios en redes sociales por lo apresurado del anuncio.

En este sentido, el público se preguntaba cuáles serían las declaraciones de Cazzu al respecto, puesto que la rapera destaca por su ingenio en la música. A pesar de todo, la argentina realizó un breve comunicado en el que se muestra hasta empática con Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En Chisme no Like, parece ser que tienen la razón por la que la cantante argentina decidió hacerse a un lado en la situación y no hablar más sobre el noviazgo con "El Forajido", lo cual aseguran que tiene que ver con un acuerdo monetario para asegurar a su hija.

Christian Nodal explota por las críticas contra Cazzu: 'Paren con las agresiones' Especial

Nodal habría pagado una cantidad millonaria para salir con Ángela Aguilar

El medio Chisme No Like, asegura que Cazzu y Nodal decidieron terminar con su relación desde diciembre del 2023, pero habrían acordado no revelarlo hasta el 23 de mayo de este año, motivo por el que seguían sus interacciones en público.

Fue a las pocas horas que se dio a conocer la separación, que Ángela y Nodal comenzaron a ser captados en compañía del otro, paseando por distintas partes, desde Houston hasta Italia, y a las dos semanas, anunciaron su relación formalmente.

Javier Ceriani, conductor del programa, asegura que Nodal le pago a Cazzu tres casas en Argentina, además de volverla albacea de una cuenta que tenían en común para su hija, que nació en septiembre del 2023. Los reportes señalan que en dicha cuenta bancaria habrían alrededor de 9 millones de dólares.

De este modo, aseguran que este es el motivo por el que Cazzu ha mantenido un perfil bajo en estos últimos días y se ha limitado a emitir cortos comunicados antes de alejarse de redes sociales.

"Al menos son mujeres inteligentes", "por esa cantidad de dinero yo me quedo muda", "muy bien por Cazzu y la bebé, eso y más merecen" y "tiene la obligación de mantener a su hija hasta las 25 años y si tiene dinero justo es que le de", son algunos de los comentarios que apoyan el supuesto acuerdo.

A pesar de todo, hay quienes no creen que sea cierto que Cazzu y Christian Nodal hayan llegado a un acuerdo monetario para que él saliera con Ángela Aguilar sin que su ex pareja dijera algo polémico, pues señalan que simplemente se trata de la cantante argentina siendo una persona madura, enfrentando la situación lejos del ojo público.