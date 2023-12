Cena Navideña: esto le puedes dar de comer a tu mascota el 25 de diciembre

Los perritos son una de las especies de animales más glotonas, sin embargo hay ciertos alimentos que su organismo no puede procesar como los humanos, por lo cual no es recomendable darles comida muy condimentada o que no esté recomendada por su veterinario.

Pero en vista de que ya se acerca la temporada de festines navideños y lo más probable es que tu lomito termine babeando con todos los aromas que inundarán tu cocina, será mejor que tomes en cuenta qué alimentos pueden resultar tóxicos para tu mascota, entre los cuales destacan chocolate, pimienta, sal, cebolla, aguacate y quesos, por lo cual quedan descartados para los cuadrúpedos muchos platillos de la cena de Navidad.

Aunque tu perrito te lance una mirada super tierna es importante que no cedas a menos que sepas que el alimento no es nocivo para él Pixabay

No obstante, no todo está perdido, ya que, con la base de muchas de las guarniciones y platos fuertes que disfrutarás en compañía de tu familia puedes darle un verdadero banquete a tu perrhijo.

¿Qué puedo darle de cenar a mi perro en Navidad?

Hay muchas opciones, pero en general puedes darle coles de Bruselas, espinacas, zanahorias, brócoli o guisantes hervidos sin salsa ni condimentos, y ni te preocupes, si el olor le llama la atención y tu perro no es remilgoso, seguro le encantará el sabor de estas verduras sencillas, pero gourmet.

Esto es lo que le puedes dar de cenar a tu lomito en Navidad Pixabay

Ahora que si quieres darle carne a tu perro, se recomienda que le des los trozos magros del pavo, siempre buscando que no lleven ningún hueso que se les pueda atorar en la boca, esófago o estómago.

También puedes darles un poco de puré de papa, solo cuida que no tenga cebolla ni ajo picado y que tampoco lleve ningún tipo de lácteo, ya que esto puede provocarle diarrea a tu perro.

Haz parte a tu mejor amigo de esta celebración de fin de año con un menú especial para él Pixabay

Recuerda que los perritos no tienen límites a la hora de comer, así que será mejor que le des una porción adecuada a su tamaño, raza y edad, pues no quieres terminar el 25 de diciembre en el veterinario por una indigestión de tu mascota.

En caso de que no quieras darle comida de humanos, también puedes comprarle premios o incluso buscar algún establecimiento donde hagan guisos y pasteles para perritos o bien, aventurarte a hacerle un platillo especial con tus propias manos.