Cero39 reflexiona la rabia colombina con sus mezclas

El productor y DJ colombiano Mauricio Álvares, mejor conocido como Cero39, estrena su disco R-A-B-I-A, el cual concibió tras regresar a su natal Bogotá, la cual le resultó distinta tras vivir durante los años de la pandemia en el Caribe. Se trata de un material que experimenta y reúne musicalmente los distintos tipos de rabia que el artista percibió en la urbe, provenientes de los diversos estallidos sociales y de los sectores sociales que no soportó ser derrotado.

En entrevista con La Razón, Cero39 explicó que el álbum es una reflexión de la lucha social colombiana, el cual concibió con ayuda de herramientas de IA y que mezcla técnicas análogas.

¿Cuál fue tu proceso para componer y mezclar R-A-B-I-A? Fue la exploración por distintas tecnologías de varias épocas, llegando a un proceso artesanal entre máquinas y pedales de guitarras que he venido encontrando con más de 15 años de búsqueda de sonidos y texturas.

¿De qué manera influyó tu nueva visión de Bogotá la creación del material? Al vivir fuera de Bogotá una larga temporada, me encontré con una ciudad distinta, con un clima aún más variable, y de la misma forma he decidido vivirla desde otra perspectiva. Las personas, la música que suena, las formas de expresarse a través del vestir y bailar, la manera de cercanía y buena onda en las calles, por otro lado, también reconocer espacios que nunca han decidido transformarse me dio una perspectiva más amplia de este vasto territorio.

Para el disco usas herramientas de IA, ¿cuál es la importancia de apropiárselas y no satanizarlas? Con el tiempo, el interés siempre tiene un foco y por más estudio y nerditud, curiosidad y energía siempre hay cosas en las que se necesita ayuda, en el caso de R-A-B-I-A el uso de la IA fue especialmente en el tratamiento de las frecuencias (ecualización), me sorprendió de fondo la interpretación de la IA con respecto a todos los sonidos registrados y grabados para este álbum.

¿Dirías que el disco es una oda a la lucha social? Es una reflexión de vernos a nosotros, ver como muchas cosas no se transforman y otras sí, es una reflexión sobre la rabia, es ver como un estado no vuelve a su naturaleza después que los instintos son llevados a otro punto y al descansar o intentar volver simplemente eres otro.

¿Cuál consideras que es la importancia de la música en las luchas sociales? La lucha existe entre dos, y por lo general la violencia viene de la parte dominante. En Latinoamérica, es necesaria la reflexión y la acción; en el caso de Cero39, sólo busca una relación con el presente, no huyendo del pasado sino viendo como todo vive en un pasado, es como si viviéramos en una viejoteca que lo que busca es que esos “valores tradicionales” no pierdan su vigencia cuando todo el mundo está en transformación.

¿Qué me puedes adelantar de los shows que vas a venir a dar a México?

¡Estaremos a finales de octubre en México! Estamos preparando un acto en vivo lleno de todos los elementos con los que se realizó R-A-B-I-A, un juego entre máquinas análogas con intervención en tiempo real donde la narrativa y el baile es el eje.

Portada del disco R-A-B-I-A Foto: Especial

R-A-B-I-A