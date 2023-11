César Bono denuncia que mujer vive en su casa sin pagar renta desde hace 1 año: 'Una delincuente'

El actor César Bono denunció públicamente que en su casa vive una mujer que no le paga renta desde hace más de un año y que no quiere salirse del domicilio y retribuirle lo que le debe.

El comediante publicó un video en sus redes sociales para denunciar a la mujer y hasta reveló la identidad de ella y dónde trabaja.

“Quiero decirles que mi casa, que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Es Jessica López Rivera, trabaja en el IMSS, pagó un año adelantado hace dos años y jamás le pedí que fuera la forma de pago, quería que pagara mes con mes, pero me pagó ese año y en todo este 2023 no pagó un solo centavo”, explicó el actor en la grabación.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

El actor, famoso por su personaje de Frankie Rivers en la serie de Vecinos, mencionó que esta situación ya la llevó hasta los tribunales, en donde un juez falló a favor de él para que procediera el desalojo, pero al parecer la mujer también interpuso una demanda y otro juez se pronunció en contra del primer fallo.

“Yo sé dónde vive la mujer, sé que es una delincuente porque cada día me está robando. Yo gané en Huixquilucan el primer pleito y me habían dado fecha para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez, que no sé por qué razón se fue en contra de la decisión del juez anterior y seguimos en pleito”, mencionó César Bono.

“Tengo 73 años y no tengo tiempo ni salud para seguir en pleito, la casa es mía y de nadie más, ella vive sin pagar renta, pido su ayuda a toda la gente que me haya visto trabajando desde hace 50 y tantos años, yo no le he robado cinco centavos a nadie. A mí me están robando desde hace un año”, concluyó el mensaje del actor.

Ubican a mujer que le debe la renta a César Bono

En redes sociales, los usuarios de Internet se dieron a la tarea de dar con la mujer que está viviendo a costillas de César Bono y revelaron sus redes sociales.

Los usuarios etiquetaron la cuenta de Jessica López Rivera en “X”, pero cuando parecía que podría no ser ella, la cuenta de la mujer fue eliminada de la red social.

Ella sería la mujer que le debe la renta a César Bono Foto: Especial