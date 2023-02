César Bono: Mi mejor terapia es el trabajo

El célebre actor César Bono, tras diversos males de salud que ha padecido —nueve infartos, uno en el corazón y el resto en el cerebro, desde 2018; y una hospitalización de emergencia en marzo del 2022—, arranca este año con el monólogo Defendiendo al cavernícola, grabaciones del programa Vecinos y una gira al interior de la República con la puesta en escena ¿Por qué las queremos tanto? Continúa plenamente activo, porque considera que su mejor terapia es el trabajo.

“No he dejado de trabajar en el teatro y la tele, estoy en terapia corporal en el Hospital Ángeles, pero siempre he dicho que para mí la mejor terapia es el trabajo. Te ayudan mucho las enfermeras y los doctores, pero lo mejor es trabajar y seguir activo, ¿a qué se debe mi entusiasmo?, a que hago lo que me gusta, estoy seguro que mi vocación es ser actor… El trabajo enaltece y ennoblece”, expresó el histrión de 72 años de edad, en entrevista con La Razón.

César Bono celebra este 2023, 22 años de actuar en el emblemático monólogo Defendiendo al cavernícola, obra de Rob Becker y que actualmente se encuentra en temporada en el Teatro López Tarso, del Centro Cultural San Ángel, de jueves a domingo.

“Ha sido muy especial, está muy emocionado el señor Morris Gilbert y yo también, porque está siendo la reacción del público mejor que nunca en estos 22 años. A mí que me gusta analizar las cosas, no sé si es porque salgo con bastón, por mis problemas que tuve de movilidad, si les dé ternura, ve a saber qué, pero la cosa es que me reciben con mucho cariño, el aplauso final es conmovedor”, compartió el actor.

Defendiendo al cavernícola es una divertida puesta en escena que en tono de comedia hace una reflexión sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres desde las épocas prehistóricas. Es un montaje que ha acompañado a César Bono desde el año 2001, cuando se estrenó y sigue teniendo un éxito rotundo.

“Ha sido una enorme satisfacción, soy alumno del maestro Carlos Ancira, quien hizo en México el monólogo más importante en el siglo XX (Diario de un loco), y el del siglo XXI es éste (Defendiendo al cavernícola), a mí me dieron el premio Carlos Ancira por ser actor de la obra”, resaltó.

Además de este montaje, César Bono se encuentra grabando las temporadas 14 y 15 de Vecinos, donde da vida al icónico personaje Frankie Rivers y en el que comparte créditos con el primer actor Ignacio López Tarso, lo cual para él es una manera de recordar sus inicios en el teatro y la televisión, porque con el actor de Macario actuó por primera vez en un escenario.

“Debuté con Ignacio López Tarso en el teatro en 1972, lo que nos da un total de 51 años, con una obra estupenda en el Teatro Hidalgo… El día que fui al estreno de la puesta en escena había hecho los últimos exámenes en la escuela de teatro, me esperó un amigo donde fue mi prueba y de ahí me llevó al teatro”, rememoró.

César Bono, siempre apasionado del teatro, mañana comienza una gira en Chihuahua con la obra ¿Por qué las queremos tanto?, en la cual comparte créditos con grandes como Alejandro Suárez, Luis de Alba, Carlos Bonavides y Benito Castro.

“Cuatro amigos se reúnen en el bar de uno de ellos y se ponen a hablar de las esposas, de cómo a pesar de que tenemos dificultades las parejas, de todos los sucesos que ocurren las amamos mucho, por eso el título, a pesar de tener problemas las queremos tanto. Es una comedia muy divertida”, detalló.

Defendiendo al cavernícola