Céspedes da los toques finales a nuevo disco con Pablo Milanés

El compositor y vocalista Francisco Céspedes (Santa Clara, Cuba, 1957) da los toques finales al disco en el que colaboró con el fallecido Pablo Milanés, un fonograma de dúos que pronto verá la luz.

“Pablo Milanés dejó grabada toda su participación vocal; yo ahora en España voy a grabar mi parte y a conformar lo instrumental de piano, bajo, batería, cuerdas que incluye un violonchelo y percusiones. Fonograma donde él vocaliza mis canciones y yo las de él. Estará terminado a mediados de este año”, reveló Francisco Céspedes a La Razón, durante su estancia en la Ciudad de México donde ultima los detalles de su próxima gira por las Islas Canarias, España.

El intérprete llegó a México en el año 1992 y decidió quedarse para siempre. El álbum debut Vida loca (1998) en el cual interpreta boleros y baladas arropados en concordias jazzísticas llamó la atención de la crítica especializada y de los adictos del cancionero hispano. Han transcurrido 30 años y se mantiene firme en su concepción de la ‘canción romántica’ como un medio para “confesar las intimidades del corazón, los júbilos del amor, los fracasos sentimentales y también las alternativas de la vida: a veces delirantes; y otras veces, enmarcadas en la pesadumbre”, afirmó Céspedes, quien de propuestas como Bad Bunny comentó: “Me preocupan esas aberraciones musicales”.

El reguetón me parece monótono rítmicamente hablando, además de unos textos deplorables

Francisco Céspedes

Cantante y compositor

¿Tuvo usted presencia en muchos escenarios en el año 2022? Sí, fue un año de mucho trabajo, de mucho contacto con la gente en unos 150 conciertos por varias ciudades mexicanas. Estuve trabajando durante la pandemia con recitales en la web. En 2021 ofrecí también unas 80 presentaciones. Pero, lo de este año que acaba de concluir, fue apoteósico: comprobé cómo la gente de México conoce mis canciones y eso de verdad, me estimula mucho.

¿Qué ha representado México para usted? México ha sido determinante en el desarrollo de mi trayectoria como compositor y cantante. Estoy totalmente integrado a las costumbres de esta nación. Llegué aquí en 1992, y en 1997 representé a México en el Festival de Viña del Mar. Aquí nacieron mis dos hijos. Mis mejores canciones han brotado entretejidas con las brisas amorosas del entorno mexicano. Estoy agradecido.

¿Segundo lugar en el Festival Viña del Mar? Interesante, interpreté el tema “Hablo de ti”, que había escrito en Cuba hacía algún tiempo y logré el sitio número dos en ese acreditado festival como ‘vocalista mexicano’.

¿Antes de Viña del Mar, Luis Miguel había grabado temas suyos? Sí, en 1993 incluye en el álbum Aries mi canción “Pensar en ti”, la cual él me dijo que le recordaba el deseo de encontrar a su madre; después en 1996, interpreta “Qué tú te vas” en el disco Nada es igual.

¿Momento culminante en 1997 con Vida loca? Mi primer disco como solista donde están los itinerarios y trances de mis primeros años de exilio en México. Una producción que me sorprendió por el éxito que alcanzó aquí en México, España, Estados Unidos, Chile y Perú.

¿Y después? Viajé mucho por Latinoamérica y España entre 1997 y 2000. Grabé ¿Dónde está la vida? (2000), Autorretrato (2005), Con el permiso de Bola (2006) —nominado al Grammy— y otros fonogramas más. Recuerdo con cariño el que hice con Manzanero, Armando un Pancho (2012) y muy especialmente el CD-DVD, Desde el Teatro Karl Marx (2017) grabado en vivo en Cuba.

¿Ha regresado a Cuba a cantar? No he vuelto a mi país a cantar. Estoy censurado por el gobierno. La última vez que me presenté en La Habana fue en septiembre de 2018 en un concierto en vivo invitado por Pablo Milanés en el Karl Marx.

¿Qué ha significado para usted Pablo Milanés? Su reciente muerte me caló hondo. Éramos confidentes íntimos. Cuando escuché “Para vivir” me di cuenta de cómo se debía escribir una canción. Pablo Milanés es el más grande compositor y vocalista de Cuba en los últimos 60 años. Basta mencionar “Mis 22 años”, “Yolanda”, “Ya ves”, “Días de gloria”, “Amo esta isla”, “La felicidad”, Ámame como soy”, “Para vivir” o “Años” para confirmar su exquisita creatividad. Incursionó en todos los géneros de la música cubana: son, guaguancó, changüí, bolero, filin, guajira, danzón, trova tradicional.

¿Consideraciones sobre el reguetón? Me parece monótono rítmicamente hablando, además de unos textos deplorables.

¿Qué piensa del arrollador ‘éxito’ de los cantantes Bad Bunny y Rosalía? No tengo nada en contra de él, cada quien se gana el pan como puede. Me preocupa que esas aberraciones musicales sean difundidas con tanta apuesta por la radio y la televisión. La española Rosalía se formó dentro del flamenco, he escuchado algunas cosas de ella que me parecen bien.

¿Planes y proyectos para este 2023? Terminar el disco a dúo con Pablo Milanés y darle forma a uno nuevo mío que ya trabajo con el productor Aneiro Taño. Giras que inician a mediados de enero por Islas Canarias, y se extienden por buena parte de España en continuación por Costa Rica y en el segundo semestre del año por algunas ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico.