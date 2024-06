Chayanne celebra el Día del Padre y se proclama 'El papá de Latinoamérica'

Chayanne celebró el Día del Padre con un divertido mensjae que emocionó al público, pues se nombró "El papá de Latinoamérica", un apodo que el mismo público le ha dado, por ser el artista que ha conquistado el corazón de milones de madres hispanas.

Si bien la broma en donde se le adjudica a Chayanne la paternidad de toda una generación ha existido casi desde lo inicios de la carrera del boricua, él siempre ha tomado la broma con humor, por lo que este domingo celebró el Día de Padre al proclamarse con el título que por años le ha dado su público.

Fue por medio de redes sociales que el cantante felicitó a todos los padres y firmó el mensaje de una manera muy especial, con la que capturó una vez más la atención del público.

Chayanne felicita a los padres en su día especial

Fue por medio de un corto mensaje que Chayanne causó furor en redes sociales, al escribir: "Un gran abrazo muy especial a todos los padres en su día. Att: El papá de Latinoamérica. ¡Los quiero!", el texto fue acompañado por un emoji de risa y un corazón rojo.

Miles de fanáticos celebraron la publicación de Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne. Es así, que surgieron varios mensajes donde se unián a la broma que recordó el artista este Día del Padre.

Un gran abrazo muy especial a todos los padres en su día. Att: El papá de Latinoamérica 😅♥️ ¡Los quiero! — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) June 16, 2024

"Papá, dice mi mamá que porqué no viniste a mis XV años a cantar tiempo de Vals", "mis hijas te mandan a felicitar", "felicidades papá, te tenemos pozole en la casa", "¿cómo le decimos que no, si sí?" y "feliz día al papá que mi mamá me quiso dar, y no pudo", fueron algunas de las impresiones que dejaron los fanáticos al respecto.

¿Por qué se dice que Chayanne es papá de Latinoamérica?

Con 55 años, Chayanne es en definitiva una de las figuras más queridas en el mundo de la música latina, puesto que con el paso del tiempo se ha logrado consolidar gracias a su talento, carisma y particularmente, su atractivo.

Esto ha provocado que las mujeres, quienes en general ya son adultas de más de 40 años, hayan asegurado a sus hijos en la infancia, que el boricua es su padre, sin importar que sean mujeres solteras o con esposo. Esta broma ha sido tan recurrente que ya se convirtió en algo de uso popular.

Es así que Chayanne no teme hacerse responsable, en el factor emocional, de todos los "hijos" que tiene en Latinoamérica, los cuales son cientos de jovenes que disfrutan de ver al artista bromear con el tema.