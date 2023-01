Chef Herrera se enoja porque no le quisieron vender tacos: "Tenía miedo a que lo regañara" (VIDEO)

El Chef Herrera, famoso por haber aparecido en MasterChef, causó polémica por un video en el que acusó que en un puesto no le quisieron vender tacos, por lo que los usuarios aseguraron que fue por miedo a que el chef los criticara tan fuertemente como lo hacía en el programa de cocina.

En un TikTok, el Chef Herrera señaló que visitó un puesto de tacos tres veces en los últimos seis meses y que en todas las ocasiones que fue, el vendedor ponía pretextos para no venderle los tacos al chef.

“Por donde yo vivo abrieron un puesto de tacos, un carrito, llegué y eran como las 9 de la mañana y me dice el vato: ‘sabe qué ni se baje, se me acabaron las tortillas”, contó el Chef Herrera.

Señaló que 15 días regresó y el vendedor volvió a dar otra excusa para no venderle tacos: “Ay ya se me acabó todo, ya nada más quedaron frijoles”.

El Chef Herrera dijo que volvió una tercera vez y en esta ocasión el vendedor dijo que no tenía gas, por lo que el afamado cocinero regañó a la persona que atendía el lugar.

Le digo: sabes qué compañero, estás bien pend… no sabes lo que estás haciendo, vende tu chingader…, ciérralo güey, dedícate a otra cosa güey. No pueden abrir un carrito de tacos y quieren abrir un restaurante. Tres veces fui y ni una me pude comprar un pin… tac