Cheryl Cole, madre del único hijo de Liam Payne, rompe el silencio tras la muerte del cantante

La muerte de Liam Payne en Argentina tras caer del tercer piso de un hotel ha llenado de tristeza a los seguidores de One Direction, así como las personas que lo conocieron de manera personal y que formaron parte de su familia.

Si bien las personas cercanas a Liam Payne no estaban obligadas a publicar un mensaje de su muerte, los ex integrantes de One Direction, así como sus parejas (anteriores y la actual) ya publicaron algo en sus redes al respecto, después de que sus cuentas se llenaran de mensajes de condolencias.

Ahora, la ex pareja de Liam, Cheryl Cole, quien es la madre del único hijo del cantante, publicó un comunicado en el que expresa su postura tras la muerte del padre de su hijo de 7 años mientras atraviesa el duelo por su partida.

El mensaje de Cheryl Cole tras la muerte de Liam Payne

“Mientras intento sobrellevar este acontecimiento devastador y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano”, escribió Cheryl Cole.

Junto con una foto en la que podemos ver al ex One Direction en cama con su hijo, añadió, "Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre nunca más”.

“Lo que más me atormenta a es que un día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro”, dice el mensaje. “Les ruego que consideren qué utilidad tienen algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que se quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntense si les gustaría que sus propios hijos o familiares los leyeran”.

Cheryl, madre del hijo de Liam Payne, habla de la muerte del cantante Foto: Instagram @cherylofficial

¿Cuál fue la historia de amor entre Cheryl y Liam Payne?

Cheryl y Liam Payne se vieron por primera vez cuando el joven quiso entrar a The X Factor con 14 años. La mujer, quien es 10 años mayor, aplaudió su talento y dos años después, se convirtió en una de las juezas durante la temporada en las que se formó One Direction.

Fue hasta 2016 que se supo que ambos tenían una relación, cuando él tenía 23 años y ella, 33. Su relación dio como fruto el nacimiento de su único dijo juntos en 2017 y fue al año siguiente que la pareja decidió tomar caminos separados, aunque siempre con su hijo como eje.

La pareja actual de Liam Payne también habló de la muerte del cantante

Kate Cassidy, novia de Liam, publicó en una historia en Instagram un breve mensaje, en el que agradeció por las palabras de apoyo que ha recibido. "He estado completamente perdida. Nada de estos días se ha sentido real", expresó la mujer.

Además, pidió al público que les dieran espacio para atravesar la pérdida y el luto por la partida de su pareja. "Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Siempre te amaré, por el resto de mi vida", escribió la mujer.