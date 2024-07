Christian Nodal abre una cuenta para su perro Chichí y lo tunden en redes: 'Te van a abandonar como a su hija'

Este domingo, Christian Nodal presumió en redes sociales que abrió una cuenta de Instagram para Chichí, el perro que adoptó tras anunciar su relación con Ángela Aguilar. Enseguida, surgieron los comentarios de usuarios en redes sociales que lo criticaban por el cariño que muestra por su mascota, más no por su hija con Cazzu.

Parece ser que el público no dejará que se olvide la polémica por la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, en el que uno de los factores que destacan los usuarios, es la manera en la que el cantante de regional mexicano se deshizo de las fotos en su perfil donde aparecía Cazzu y su hija.

Además, el público no ha registrado que el artista haya ido en algún momento de estos últimos meses a visitar a su primogénita, por lo que le acusan de haberla abandonado. Esta molestia creció al ver que el cantautor sí presume y mucho, a su perrito, Chichí.

Christian Nodal abre una cuenta en Instagram para su perrito

Ahora, Nodal abrió para Chichí un cuenta en Instagram llamada @hola_soychichi y sigue a solo dos personas, sus padres Ángela Aguilar y Christian Nodal. Hasta el momento, la cuenta solo cuenta con una foto, en la que podemos ver la espalda del perrito, quien mira a un avión.

"Hola, ya llegamos a la Toscana", es el corto mensaje que viene con la postal. Sin embargo, lejos de tomarlo como una tierna acción por parte del famoso, el público señaló una vez más que parece haber más cariño para la nueva mascota que para la hija que tiene con Cazzu.

Cabe destacar que el público tiene entendido que Nodal quería mucho tener un bebé, pues desde que era pareja de Belinda, hablaba de embarazar a la intérprete de "Luz sin Gravedad". Si bien esto nunca pasó, sí logró concebir a su primogénita con Cazzu, la pareja después de Beli y anterior a Ángela Aguilar.

Primera publicación en la cuenta del perro de Christian Nodal Foto: Instagram

Tunden a Christian Nodal por ponerle más atención a su perro que a su hija

Sin embargo, la audiencia asegura que el artista no se ha mostrado como un padre ejemplar, puesto que muchos destacan que cuando terminó su relación con "la Nena Trampa", borró también a su hija de su perfil, lo cual molestó demasiado al público.

Es así que la audiencia no tardó en comentar en la primera publicación de Chichí, mensajes como: "Tiene más relación con su perro que con su bebé que cumplió 10 meses", "te van a abandonar como a su hija'", "ojalá publicaras tanto de tu hija como de un perro. Y no es nada en contra de la perrita. Solo no es justo", fueron algunos de los mensajes.

Sin lugar a dudas, al público no le parece la manera en la que Christian Nodal ha dejado a un lado los temas referentes a su hija, pues interpretan la ausencia de la pequeña en las redes sociales del famoso, como una señal de distanciamiento.

Nodal reacciona a través de la cuenta de su perro sobre la relación con su hija. Foto: Instagram

Por su parte, Christian Nodal reaccionó al comentario por medio de la cuenta del perro, pues escribió: "Hola corazón, para proyectarse y opinar sin conocer sobre vidas ajenas, está el perfil de mi papi", con una emoji de carita con corazones, con lo que deja en claro no estar de acuerdo sobre lo que se dice de su relación con su hija.