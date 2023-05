Christian Nodal confiesa que él ha sentido mareos por el embarazo de Cazzu: 'Hasta fui al doctor'

Christian Nodal está dando mucho de qué hablar, pues confesó que durante el embarazo de Cazzu él ha sentido muchos mareos… ¿por nervios?

Así lo reveló Nodal en entrevista con el programa “Hoy”, matutino al que contó cómo ha vivido el embarazo de su mujer.

“Tuve antojos al inicio, me pasaba que llegaba a ciertos lugares y como que sí me daban náuseas, pero eran más mareos”, narró Nodal.

Por ese motivo, el ex de Belinda contó que tuvo que ir al doctor, pues tenía temores de que él estuviera enfermo.

“Yo me empecé a asustar, hasta fui al médico y todo, por qué dije ‘bueno qué me está pasando, qué, qué’”, dijo.

Andrea Escalona le preguntó si tenía algún deseo que quisiera pedirle a un mago, a lo que Nodal le respondió que sólo pediría más tiempo, pues le gustaría disfrutar “de las cosas más sencillas”.

“Principalmente le pediría salud y tiempo para poder disfrutar de las cosas de la vida, porque de pronto si me asusta estar trabajando tanto tiempo, ¿no? De andar de arriba para abajo. Y bueno, no quiero que me falte tiempo para poder disfrutar de las cosas más sencillas y simples de la vida”, pronunció.