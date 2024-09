Christian Nodal estalla contra quienes dicen que es mal padre: 'No se metan' | VIDEO

Christian Nodal público una serie de historias en las que finalmente habla de su hija con Cazzu y explica el motivo por el cual no comparte imágenes de ella en sus redes sociales, dejando en claro que no es por poco amor por ella.

Desde que Christian Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, los comentarios en contra del artista no solo lo acusan de haber abandonado a su pareja anterior, Cazzu, sino de ser un mal padre, aunado a los rumores sobre una supuesta pelea por manutención y otros detalles como que eliminara todas las fotos que tiene con su pequeña hija.

Esto ha provocado que el público aproveche cada oportunidad para dejar en claro su desprecio hacia Nodal y como no consideran que sea responsable con su hija, quien apenas cumplió un año de nacida este 14 de septiembre.

Cazzu celebra el cumpleaños de su hija ¿sin Nodal? Foto: Instagram

Christian Nodal rompe el silencio y explica porqué no habla de su hija en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Christian Nodal publicó una serie de historias en las que finalmente habla sobre el motivo por el cual no sube nada de su hija en redes sociales, mientras explicaba muy enojado que el ojo público tergiversa cualquier información que tenga que ver con su paternidad.

"Ya andan con que porque no subo foto de mi hija en su cumpleaños, que porqué no felicito" señaló el famoso completamente harto "usan la imagen de mi hija para inventar", explico, señalando las polémicas sobre como él se habría negado a pagar manutención y la habría negociado.

"Hablan tanta mierda que no tengo estómago para leerlos", explicó Nodal, quien destacó que no importa que las publicaciones tengan buenas intenciones, ya que al final los comentarios se hacen "un mierdero".

Christian Nodal prefiere no exponer a su hija Inti, basta de opinar, basta de hate, aprendan a respetar. pic.twitter.com/JdFtb02APR — Karli | Nodal (@speedynodal) September 15, 2024

El famoso dejó en claro que está presente en la vida de su hija y que eso es lo más valioso en su perspectiva: "Lo que sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares vea que su papi siempre está ahí", expresó.

Además, dijo "no entiendo porqué debería publicar fotos o videos, es una bebé". También señaló que lo importante es que a su hija "no le falte nada" y que ahí se ve el amor verdadero. También pidió "no se metan" y agregó "si se creen lo que ven en redes, es su problema, no el mío".

Ya para finalizar, Christian Nodal señaló que las redes sociales seguirán como siempre, antes de invitar a su público en Dolores Hidalgo a asistir a su concierto gratis en la localidad, dando por terminado el tema de su hija.