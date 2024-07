Christian Nodal gana demanda millonaria a Cazzu; esto pagará de manutención para su hija

Christian Nodal ha ganado una batalla legal en contra de Cazzu, donde la cantante argentina habría pedido que le diera dos millones de pesos para la manutención de su hija en común. La cantidad fue considerada 'exagerada' para el artista y al final, la pensión alimentario bajó considerablemente de costo.

Después de que se diera a conocer el fin de la relación entre Cazzu y Christian Nodal y que el cantante de regional mexicano anunciara su noviazgo con Ángela Aguilar, el público ha comenzado a especular con respecto a qué tan responsable es el famoso con su paternidad.

Desde que se dio el nuevo romance de Nodal con la hija de Pepe Aguilar, usuarios de redes sociales destacaban que el artista no había hecho algo por volver a ver a la hija que tiene con Cazzu, la cual no tiene ni un año de nacida.

Christian Nodal y Cazzu con su bebé y junto al médico que los atendió durante el embarazo. Foto: Instagram

te puede interesar ¿Xenofobia o despecho? Afirman que Cazzu no quiere que su hija tenga la nacionalidad mexicana

Incluso, aseguraban que el cantante le tenía más cariño al perro que adquirió recientemente, antes que a su propia bebé. Estas fuertes declaraciones venían acompañadas de quienes llamaban al famoso 'deudor alimenticio' y le criticaban por haber quitado las fotos con su hija de redes sociales.

La cantidad millonaria que exigía Cazzu a Nodal

Nodal terminó la relación con Cazzu varios meses después del nacimiento de su primogénita, por lo que el artista se ganó la etiqueta de padre irresponsable en las redes sociales. Ahora, parece que el cantante de regional mexicano enfrenta un proceso legal, pues su ex pareja busca la pensión para su hija.

De acuerdo con lo que revela el Diario de Nueva York y retomó la periodista de espectáculos Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol, Cazzu solicitó a Nodal 135 mil dólares mensuales, lo cual son casi 2 millones y medio de pesos por la pensión de su hija.

El cantante de regional mexicano consideró la suma que solicitó la argentina como "exagerada", por lo que los abogados apelaron para reducir la cantidad. Finalmente, el monto se redujo a 7 mil dólares al mes, lo cual es poco más de 120 mil pesos mexicanos.

Esto deja ver que Cazzu no está nada contenta con la situación que atraviesa y lo que ha vivido con Christian Nodal, pues no solo la artista no desea que su hija sea mexicana, de acuerdo con Javier Ceriani de Chisme No Like, sino que exigió una enorme cantidad de pensión alimentaria, la cual no se le dio.