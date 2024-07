Christian Nodal reacciona a las críticas por su relación con Ángela Aguilar: 'Ni me interesa' | VIDEO

Christian Nodal asegura que en este punto de su vida, ya no le importa lo que las personas digan sobre sus actitudes y relaciones, con lo que defendió su actual noviazgo con Ángela Aguilar, el cuál ha sido duramente criticado y ha generado fuertes especulaciones sobre lo que sucede en su vida en pareja.

Si bien Christian Nodal es bastante talentoso, últimamente su trabajo como artista ha sido opacado por sus fuertes polémicas, sobre todo por su particular relación con Ángela Aguilar, la cual anunció a las pocas semanas de revelar su rompimiento con Cazzu, la madre de su primera hija.

Esto desembocó en fuertes opiniones entre el público sobre la responsabilidad del cantante de regional mexicano en relaciones, pues aseguran que no sabe lo que quiere y por eso salta entre noviazgos, en lugar de tomarse un momento para sanar.

Christian Nodal asegura que la opinión de la gente ya no le pesa

El artista se ha mantenido bastante al margen de las críticas que ha recibido por cómo maneja sus relaciones y en una reciente entrevista en España, reveló que a través del tiempo ha aprendido a dejar a un lado las opiniones de las personas ajenas a él.

El cantante aclaró que hubo un punto en su vida en el que los comentarios en redes sociales le afectaban mucho y esto lo llevó a sufrir de momentos depresivos. En ese sentido, señala que tuvo que tomar terapia para aprender a sobrellevar los efectos secundarios de la fama.

"Hace dos, tres años toqué fondo muy feo, por lo mismo de redes sociales y me tomó mucho tiempo de terapia [...] tomé como un año para salir de depresión y ansiedad, cosas muy feas que estaban pasando", contó.

Asimismo, asegura que ya ha logrado obtener un balance en su vida: "No dejo de vivir por lo que digan ni me interesa cambiar la opinión", aclaró y agregó que "ya no está para aclarar rumores", pues señala que no se puede hacer nada con las ideas que tienen las personas una vez estas se implantan.

"Yo vivo muy feliz fuera de redes", confesó y aseguró que duerme bien y vive bien gracias al público, lo que le permite vivir de su sueño, el cual es cantar. Destaca que por ese motivo, no le interesa lo que piensen las personas, pues indica que "no quiere cambiar" ni reaccionar a rumores, ya que lo que importa es lo que hay en su núcleo personal.

Así es como Christian Nodal se trata de alejar de las polémicas por su vida amorosa y por su forma de ser, al asegurar que dentro de su entorno todo va bien y no le importan los comentarios negativos en redes sociales.