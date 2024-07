Christian Nodal no invitó a su madrina a su boda con Ángela Aguilar y así respondió ella | VIDEO

Ángela Aguilar y Christian Nodal ya consumaron su amor con lo que se dice fue su resunta boda, cumpliendo así con los rumores que señalaban que habían casado o que tenían planes de hacerlo muy pronto, pues también se especula que la cantante ya estaría embarazada del padre de la hija de Cazzu.

Aunque no se conocen muchos detalles de la boda de Nodal y Ángela Aguilar, en las imágenes que ya se compartieron en redes se puede ver que fue una ceremonia muy íntima a la que solo asistieron sus seres queridos y cercanos… en donde no se incluyó a la polémica madrina del cantante, Eli Castro, conocida por haberle tirado hate a Belinda cuando andaba con ella.

Ya parece que mi Beli @belindapop se iba a casar a escondidas (como siempre traen a las amantes), con un hombre que tiene 2 meses de haberse separado con una bebe de meses y sobre todo con ese vestido tan horrendo. Hay niveles 💅🏻 #Boda #Nodal #AngelaAguilar pic.twitter.com/snsqaJIxaf — Silvano Treviño 👑 “EL MACHIWI” (@ElChiIaquil) July 25, 2024

Y es que en las fotos que se dieron a conocer se pudo ver, por ejemplo, a con Pepe Aguilar llevar a su bendición descarriada al altar, además de que hubo personalidades famosas como Nadia Ferreira y Marc Anthony … pero quienes conocen el lore e historia de Nodal se dieron cuenta de que su madrina no fue requerida.

Ante ello, el chismes millenial de Pablo Chagra compartió en sus redes unas declaraciones que emitió Eli Castro, la madrina de Nodal, quien está dando mucho de qué hablar por lo que pronunció con su boca.

Con la espalda descubierta, una falda larga estilo lápiz y el característico pelo corto, la cantante de 20 años, Ángela Aguilar le dio el sí a Nodal.



Rumores indican que uno de los pocos invitados a esta boda civil fue el cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira. pic.twitter.com/FtZf8HivXd — InformaES 🇸🇻 (@InformaESV) July 25, 2024

Y es que en sus redes, Eli Castro subió una historia asegurando que no recibió la invitación a la boda de su ahijado: "No me invitaron a la boda, no me tenían que invitar y menos si no eres un familiar directo", dijo en la transmisión, dejando a todo el mundo anonadado.

De esta manera los fans comenzaron a señalar que Eli Castro no forma parte de la familia cercana de Nodal y que no tendría autoridad parra hablar de la vida del famoso cantante y ahora esposo de Ángela “la más argentina” Aguilar de Nodal.