Christian Nodal, el único mexicano invitado al 30 aniversario de Andrea Bocelli en Italia

Christian Nodal es uno de los artistas que siempre se da a notar, ya sea por su vida privada, como su paternidad junto a Cazzu, su estilo que cada vez lo hace verse mejor y claro, su música que ya se ha convertido en todo un símbolo para el género regional mexicano contemporáneo. El artista ahora da un paso más en su carrera al se uno de los invitados especiales de Andrea Bocelli.

El legendario cantante, Andrea Bocelli, celebra su 30 aniversario dentro del mundo de la música con The Concert of a Lifetime, un evento de tres días que se celebrarán del 15 al 19 de julio en el Teatro del Silenzio en Toscana. De este modo, Christian Nodal se une a otros artistas como Ed Sheera, Laura Pausini, Placido Domingo y muchos artistas más.

Es así que Nodal será el único artista latino en participar en el magno evento. El carismático cantautor ha logrado revitalizar el sonido y atraer a una masa gigantesca de público joven totalmente enamorada de sus canciones, sus directos y su personalidad convirtiéndole en el artista mexicano de moda en todo el mundo de habla hispana.

Esto dice Christian Nodal sobre su participación en el concierto de Andrea Bocelli

“Escuchaba su música aún antes de nacer, gracias a la admiración que mis padres siempre le tuvieron. Me inspiraba con su voz y sus melodías mientras soñaba con algún día ser cantante, sin jamás imaginar que un premio nos cruzaría y él, el más grande de todos los tiempos, supiera de mí y me invitara a cantar junto a él. No tengo palabras para describir lo que significa este sueño para mí, el cantante y el ser humano. Gracias Andrea Bocelli por llevarme al cielo de ida y regreso estando vivo” señaló el artista.

El concierto se convertirá en película

Andrea Bocelli 30: The Celebration, la película, será producida por Mercury Studios, Maverick, Impact Productions y CITYSOUND & Events. Será dirigida por Sam Wrench, nominado al Grammy y ganador del premio Emmy, quien recientemente dirigió Taylor Swift - The Eras Tour, la película de concierto más taquillera de todos los tiempos.

En definitva, se trata de un momento impoerdible para los amantes de la música, quienes podrán ver a Andrea Bocceli con Christian Nodal, Brian May, Laura Pausinni y más artistas en Toscana y meses después, por medio de la película conmemorativa a los 30 años de música del artista italiano.