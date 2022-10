Chuponcito revela que lo torturaban cuando era niño: "me desgarraban la piel" (VIDEO)

El comediante Chuponcito recordó lo dura que fue su infancia al sufrir un bullying extremo en el que lo atormentaban y torturaban con castigos que lo marcaron durante toda su vida.

Chuponcito ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que contó que su mamá y su papá lo mandaron a vivir a un edificio con su medio hermano, quien trabajaba como el conserje del lugar.

Chuponcito recuerda el bullying que vivió de niño

El payasito estuvo viviendo ahí durante dos años, pero todo se tornó gris cuando comenzó a ser víctima de bullying, cuando entró a primero de secundaria. Sin embargo, no reveló quiénes eran sus abusadores.

“En primero de secundaria vivo los episodios más terribles que puede vivir un niño: me desgarraban la piel, me hicieran tomar botes de agua hasta que yo devolviera, el ponerme en una orilla de un edificio, atormentarme de esa manera”, contó Chuponcito entre lágrimas.

El comediante señaló que un día le contó a su mamá, ya que ella lo visitaba dos veces a la semana, pues la señora asistía al edifico para lavar y planchar la ropa de algunos de los vecinos del lugar.

Sin embargo, el artista se sintió desprotegido cuando su mamá le pidió no contar nada de lo que estaba viviendo por temor a represalias.

“A mí me amenazaban de ‘voy a matar a tu mamá’, y el pensar que le fueran a hacer daño te quedas callado hasta que un día dije: ‘me está pasando esto, mamá’ y no te creen. Cuando yo le dije esto a mi mamá ella me dijo: ‘te voy a pedir un favor, no le cuentes a nadie esto porque los van a matar’”, contó el payasito.

Finalmente, haberle revelado la verdad a su mamá funcionó porque inmediatamente fueron a buscarlo para que se regresara a vivir con su familia.

Chuponcito dijo que el motivo por el que lo enviaron a vivir con su medio hermano, de quien destacó que siempre lo trató bien, fue para que tuviera mayor oportunidad de superarse y asistir a una mejor escuela.