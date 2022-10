Chuponcito confiesa que sí fue infiel con su exbailarina, pero no la acosó: "lo pagué caro" (VIDEO)

El comediante Chuponcito rompió el silencio sobre las denuncias de acoso sexual que tuvo por parte de varias mujeres en el 2021.

Chuponcito le dijo a Yordi Rosado en entrevista que él no hizo nada y por lo tanto no se cansará de demostrar su inocencia.

“Lo digo y me voy a seguir defendiendo. No tendría la cara, pero cuando yo sé que no fue así tuve que despojarme de esto, mostrarme así”, dijo el comediante al recordar que en un episodio de s u programa se quitó el maquillaje para presentar su rostro real y “dar la cara” ante las acusaciones.

El comediante señaló que de la primera denuncia salió bien librado, debido a que no se encontraron las pruebas suficientes para acusarlo. Sin embargo, las otras demandas siguen su curso.

Chuponcito confiesa que fue infiel con su exbailarina pero que no la acosó

Chuponcito dijo que una de las mujeres que lo denunció por acoso fue su exbailarina, aseguró que con ella salió algunas veces, por lo que le fue infiel a su pareja, pero negó que la haya acosado.

“La mujer que era mi exbailarina, yo con ella sí salí varias veces, mi actual pareja se enteró y me dejó. Eso fue verdad, no lo puedo mentir. Salí varias veces con la que fue mi bailarina, pero ahí no hubo acoso, no hubo nada”, contó el comediante cuyo nombre real es José Alberto Flores Jandete.

El artista reveló que su esposa se dio cuenta de la infidelidad por una foto y tras enterarse abandonó al comediante.

“Ella se da cuenta por una fotografía, me enfrenta y me enseña. Se va fuera de mi vida, se lleva a mi pequeño, fue una tontería, un desliz, un error que lo pagué caro con su rompimiento y con la demanda”, dijo Chuponcito.

El payasito contó que ha vivido una “pesadilla” debido a las demandas, reveló que cuando acudió a la Fiscalía para dar su declaración le colocaron un sticker que lo distinguía como involucrado en un caso de delitos sexuales, situación que calicó de “humillante”.

“Estas viviendo algo que dices: ‘si lo hiciste te lo mereces y si no lo hiciste vives con eso (y te preguntas) por qué’”, mencionó.