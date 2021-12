Hija de Chuponcito confiesa que el payaso acosó sexualmente a sus amigas (VIDEO)

Chuponcito se encontraba en un escabroso escándalo tras haber sido acusado de acoso sexual por diversas mujeres; ahora la polémica crece más pues su propia hija afirmó que el comediante hizo lo mismo con sus amigas.

Fue en junio cuando José Alberto Flores, nombre real de Chuponcito, fue señalado por al menos tres mujeres de acoso sexual y extorsión, una de ellas era su asistente personal y otra su exnovia.

Carla Oaxaca, su exasistente, señaló a “Chise no Like” que apelará la decisión de la jueza del caso, pues consideró que no existían suficientes pruebas para llevar su situación a una investigación exhaustiva.

“La juez nunca me dio la palabra, calló a mis abogados. Si la juez no te da la palabra, no puedes hablar”, expresó Carla Oaxaca.

Por si fuera poco, la afectada señaló que la mismísima hija de Chuponcito está respaldando las acusaciones en contra del payaso.

“Está apoyando a la empleada de su padre. Nos dijo (Oaxaca) bien claro, lo que pasa es que a sus amigas (las acosaba)”, declaró Elisa Beristáin durante el programa.

Hasta el momento, la hija de Chuponcito no ha emitido declaraciones más específicas al respecto.

