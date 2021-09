Pati Chapoy ataca a Eduardo Carabajal tras reaparecer: "Es violador de varias mujeres"

Pati Chapoy exploró y arremetió contra Eduardo Carbajal, luego de que éste reapareció en un evento público, años después de ser acusado y demandado por violación y agresión física, delitos que el actor negó.

Cabe recordar que en 2016 la actriz Elisa Vicedo acusó a Eduardo Carbajal de haberla violado y en 2018 lo señaló de golpearla. Tras ello la joven interpuso dos demandas en contra del hombre.

No obstante, este mes Elisa Vicedo declaró que no invertiría más tiempo ni dinero en el proceso legal contra Eduardo Carbajal, pues afirmó que las autoridades no procederán contra su agresor.

Eduardo Carbajal reapareció en la esfera pública en el estreno de la película “Noche de fuego”, lugar en el que el actor evitó todas las preguntas que la prensa le hizo sobre el caso, e incluso le dijo a los reporteros: “no pierdan el tiempo”.

Pati Chapoy destruye a Eduardo Carbajal

Ante sus palabras, diversos periodistas de farándula arremetieron contra Eduardo Carbajal, pero destacaron Paty Chapoy y Daniel Bisogno por sus fuertes declaraciones.

"¿Qué hace ahí? Buscando foto, ¿para qué le dan lugar a ese mequetrefe?", inició Pati Chapoy.

"Ay, no tiene memoria, pobrecito. Tenemos imágenes de él entrando y saliendo de la fiscalía. Y los hechos hablan de que este hombre es violador de varias mujeres mexicanas, siendo extranjero, y de que es golpeador", agregó la periodista.

Tras ello, Daniel Bisogno aseguró que Eduardo Carbajal difícilmente encontrará trabajo: “después de todo este antecedente, cómo vas a poner un rostro a representar algo importante, una marca".

rc