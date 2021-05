El periodista Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Pati Chapoy y dijo que la conductora "hace periodismo de quinta" por ponerse del lado de Enrique Guzmán, a quien ya demandó por falsedad de declaraciones.

Así lo dijo en su programa de YouTube, espacio en el que mostró la demanda en contra del cantante, la cual realizó este 19 de mayo.

“La tarde de ayer interpuse una denuncia penal en contra de Enrique Guzmán por falsedad de declaraciones. Mostraré la denuncia penal en su contra porque no puede ir a programas de televisión, después de lo que se dice que hizo y todavía venir y amenazarme y culparme”, dijo el periodista.

El comunicador dijo que hizo esto como una medida para defender la libertad de expresión.

“Él me denuncia y yo lo denuncio porque me tengo que proteger. Aparte la libertad de expresión se tiene que defender. En este país nos ha costado mucho trabajo y muchos años tener una libertad de expresión para que llegue un señor a quererte tapar la boca”, sentenció.

Gustavo Adolfo Infante arremete contra Pati Chapoy

Por si fuera poco, Gustavo Adolfo Infante afirmó que no le pagó ni un centavo a Frida Sofía por la entrevista, en respuesta a los dichos Enrique Guzmán, quien aseveró lo contrario.

Además, arremetió en contra de Pati Chapoy, de quien dijo que hace "periodismo de quinta", por defender al músico e intentar limpiar su imagen.

“¿Cómo a un presunto abusador, pederasta a nivel nacional… te pones a chillar y a decirle que le crees y aparte armas toda una campaña junto con este señor y cortinas de humo para distraer la atención y te vas totalmente del lado de él, atacando a la nieta? Me parece de quinta el periodismo que hacen”, expresó.

“Entonces ahí Guzmán dice que yo le pagué a Frida Sofía, que era un miserable, que me iba a romper el hocico, muchas ofensas. Yo también puedo hablar, también me puedo meter con muchos defectos físicos que tienes Enrique, pero no lo voy a hacer”, finalizó.