Frida Sofía le envía contundente mensaje a Enrique Guzmán: "sabes lo que hiciste"

Frida Sofía no le da ni tregua ni respiro a su abuelo Enrique Guzmán, a quien acusó de abuso sexual, y ahora le dedicó un contundente mensaje en el que asegura que no la detendrá ni que la va a callar.

Fue a través de su cuenta de Instagram el espacio donde Frida Sofía compartió un mensaje en el cual le dijo al cantante que es dueño de una “mente depravada”.

Esto ocurre días después de que la joven anunció que abandonaba el apellido Guzmán para adoptar el de su padre, el empresario Pablo Moctezuma.

Frida Sofía compartió en sus Historias una fotografía de Enrique Guzmán que originalmente había posteado un colectivo feminista exigiendo justicia para ella y las víctimas de abuso sexual infantil. A esto le añadió un poderoso mensaje:

El mensaje de Frida Sofía a Enrique Guzmán:

"Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no sólo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia y de ahí, tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu propia cárcel". Sentenció.

"A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar. A paso firme”, finalizó Frida Sofía.