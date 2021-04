Frida Sofía señala que luchará por las víctimas de abuso: "es mi misión en la vida"

Frida Sofía aseguró que luchará por las víctimas de abuso sexual, luego de que se diera a conocer que sí emprenderá acciones legales en contra de su abuelo Enrique Guzmán, a quien acusó de haberla manoseado cuando tenía cinco años.

Fue en su Instagram el espacio donde Frida Sofía compartió sus intenciones, las cuales son luchar hasta hacer justicia no sólo para ella, sino para más víctimas de abuso sexual.

Esto lo comentó en respuesta a un comentario de una fan que le dijo: “eres muy valiente. Ya basta de abusos a niñas y mujeres… quizás esta sea tu misión, adelante que nada te detenga”.

Ante lo cual, la joven le respondió que “Esta es mi misión de vida y lo sé”.

“Por algo pasan las cosas y todo cae por su propio peso, pero ahora ¡con más peso! Quiero justicia para mí... ¡A darle! Si aquí sigo es por algo”, agregó.

Frida Sofía aseveró que no sólo lucha por ella, sino que “yo vine a pelear por todos los que han tenido que pasar por este amargo saber y esa nube negra en el alma, el nudo en la garganta que aprieta hasta el corazón. Yo no me callo y grito por todos”.

“¡Quiero justicia para mí! Para mi niña interna que me abraza llena de lágrimas de felicidad y libertad ¡carajo!”, finalizó.