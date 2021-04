Frida Sofía sí va a demandar a Enrique Guzmán por abuso sexual

Luego de que Enrique Guzmán anunció que emprenderá acciones legales en contra de Frida Sofía, luego de que ésta lo acusara de abuso sexual, se dio a conocer que joven sí demandará a su abuelo.

Así lo confirmó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “Sale el Sol”, espacio en que afirmó que pronto se darán a conocer detalles respecto al proceso legal.

Frida Sofía y su papá Especial

“Estoy en condiciones que Frida Sofía sí va a denunciar a Enrique Guzmán, tiene el apoyo de su padre Pablo Moctezuma”, señaló el periodista.

Estas declaraciones llegar el mismo día en que la revista TvNotas publicó una entrevista con Enrique Guzmán en la que el cantante sentenció que llegará “hasta las últimas consecuencias” contra su nieta.

Pablo Moctezuma ya había mostrado su apoyo a Frida Sofía respecto al tema, incluso el empresario le dijo a Gustavo Adolfo Infante en entrevista que el cantante abusaba económicamente de Alejandra Guzmán

Enrique Guzmán responde a los señalamientos de abuso sexual que hizo Frida Sofía. Captura de video

“La verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, siempre ha sido un libidinoso, siempre ha sido un abusivo toda su vida y la verdad no me sorprende ni tantito. Abusaba de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba”, narró.