Gustavo Adolfo Infante demandará a Enrique Guzmán por "falsedad de declaraciones"

Tal parece ser que el pleito entre Enrique Guzmán, Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante está lejos de terminar pues este jueves el periodista reveló que prepara una demanda contra el cantante por “falsedad de declaraciones".

Así lo dio a conocer Gustavo Adolfo Infante a su salida de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde detalló que él y su representante legal analizan demandar a Enrique Guzmán por dicho delito.

Gracias a todos los compañeros que hoy me hicieron el favor de acompañarme a la @FiscaliaCDMX por el tema de la denuncia de @enriqueguzman en mi contra. Lo aprecio y valoro enormemente. pic.twitter.com/Himi16NXS5 — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) May 13, 2021

“Nosotros, habrá que analizarlo, pero pensamos hacer una demanda por falsedad de declaraciones, porque, ¿en qué momento lo discriminé y lo ofendí?”, expresó ante los medios de comunicación.

Alonso Viceido, abogado del conductor, dijo que su cliente no está incurriendo en ningún delito, puesto que “el entrevistador no es responsable de lo que dice la persona entrevistada”.

Gustavo Adolfo Infante también compartió que acudir a la Fiscalía, pues hasta ahora no había sido notificado de ningún proceso legal en su contra.

“Ya salimos, presentamos la solicitud de información porque me debieron informar y no me han notificado nada. Por eso la premura porque no vaya a ser que cambien las condiciones”.

El abogado agregó que fueron a conocer a qué se debe “ese comunicado que sacó Enrique Guzmán a través de su abogado diciendo que había denunciado a Gustavo por discriminación, a solicitar el derecho de defensa que le corresponde a cualquier ciudadano y a iniciar la denuncia en contra de Enrique Guzmán por la falsedad de declaraciones en las que ha incurrido”.

Infante afirmó que no le teme el proceso legal que entabló Enrique Guzmán en su contra, pues él no tiene “más que la verdad”.