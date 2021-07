¡Se rinde! Danela Berriel revela que abandona el proceso legal contra su violador

Daniela Berriel conmocionó a sus fans al revelar que ya no continuará el proceso legal en contra de Eduardo Ojeda, su abusador sexual, por tres impactantes razones por las cuales ha generado solidaridad entre los internautas.

Fue a través de un video en Instagram donde la actriz dio la noticia y remarcó que su proceso en contra de Eduardo Ojeda ha estado repleto de inconsistencias pese a tener pruebas y testigos sólidos.

“Para mí fue un camino de bastantes decepciones, doloroso y por eso decido dejarlo, pero la lucha no termina aquí, me he unido a una fundación y la lucha la haré desde otra trinchera”

Daniela Berriel abandona el proceso por estas razones

“Ya no voy a seguir con mi caso y no lo voy a hacer por tres razones: la primera es porque me sentía protegida legalmente ya que estaba con el despacho Olea & Olea, pero a una semana de presentar el amparo me dijeron que ya no podían trabajar por bono, que ya empezar a pagar honorarios y no tengo los recursos para pagar abogados ahorita”, reveló Daniela Ojeda.

La segunda razón por la cual abandona el proceso es su seguridad y la de su familia: “Sé que si algo me llega a pasar el día de mañana las autoridades no se van a hacer cargo”, lamentó.

La tercera son las influencias que su violador tiene y por las cuales la justicia no procederá a favor de ella:

“Luchar contra un gobierno en el que hay impunidad, en el que hay corrupción, donde es más importante el dinero y si tu agresor tiene un nivel importante económico y político no vas a conseguir justicia, por eso decido dejar el caso porque es más importante mi sanación y yo estar bien”, apuntó.

“No me arrepiento en haber alzado la voz, me siento bastante orgullosa como mexicana, como mujer y sobreviviente de haber denunciado y de alzado la voz porque eso es lo correcto, me quito las culpas y si algo malo le pasa a una mujer en manos de Eduardo ya no es mi culpa, es culpa del gobierno que lo dejo en libertad”, finalizó.