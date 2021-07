La actriz Daniela Berriel aseguró que las autoridades de la Fiscalía del Estado de Guerrero están protegiendo a su agresor sexual, Eduardo Ojeda; y también reveló que le otorgó el perdón al actor Gonzalo Peña, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de violación.

Fue durante una conferencia de prensa que Daniela Berriel ofreció este jueves, junto a sus abogados Javier y Alejandro Olea, donde la actriz expresó:

“Tengo ya una segunda declaración de una persona que estuvo dentro del cuarto y no se me permite que esté presente, de verdad estoy cansada porque no es el mensaje que quiero dar, pero tengo que decir la verdad, de cómo están sucediendo las cosas y es triste ver que todavía en el gobierno de Guerrero se protege a los violadores”, expresó la actriz.

Daniela Berriel da el perdón a Gonzalo Peña

Daniel dio a conocer que le otorgó el perdón a Gonzalo Peña, luego de que éste declaró ante un juez que Eduardo Ojeda fue quien violó a la actriz.

Por ello se solicitó a las autoridades que retiraran la orden de aprehensión en contra del actor; lo cual no ha sucedido y no permite que éste regrese a México a declarar, pues se dice que huyó a España.

Acusan que autoridades protegen a Eduardo Ojeda

Los abogados de Daniela Berriel dijeron que el 25 de junio se realizaría una audiencia en Guerrero, pues e ese estado se hizo la denuncia de abuso sexual. No obstante, un día antes se les notificó que ésta se cancelaba.

“El jueves 24 de junio a las 9:00 de la noche recibimos una notificación en la que, a petición del fiscal del estado de Guerreo, se suspendía esa audiencia, esto con la finalidad de que Gonzalo Peña no pueda venir a México y manifestar ante la autoridad lo que ya manifestó ante notario público y su defensa, manifestar que quien violó a Daniela fue Eduardo Ojeda”, expresaron.

Asimismo, Javier y Alejandro Olea señalaron que solicitaron a las autoridades de Guerrero acceso a las pruebas de genética que se obtuvieron de Daniela y el agresor, pero que se les ha negado la petición.

En contraste, “a esas muestras la defensa de Eduardo tuvo acceso en 24 horas y emitieron dictamen en 48 horas, a nuestro perito se le ha sido negado”, denunciaron.

Los abogados de la actriz aseguraron que las autoridades de dicho estado están protegiendo a Eduardo Ojeda, por lo que este viernes tendrán una audiencia con un magistrado de Guerrero “escuche los argumentos de Daniela y de la defensa de Eduardo. En ésa se deberá determinar si ratifica o revoca la decisión del juez que dejó en libertad a Eduardo Ojeda”.