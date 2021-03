Danny Berriel: giran orden de aprehensión contra el actor Gonzalo Peña por violación

La actriz Daniela Berriel y su abogado, Xavier Olea, dieron a conocer que este fin de semana fue dictada un orden de aprehensión contra el actor Gonzalo Peña, por el delito de violación.

“Gonzalo ya tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación, Gonzalo ya está siendo buscado por las autoridades del país y de todo el mundo; es un coautor del delito de violación”, señaló el abogado en “Venga la Alegría”.

“Muy probablemente, a partir de que él se enteró de la detención de Eduardo, él probablemente haya tenido el tiempo suficiente para escapar”, dijo en referencia a Eduardo Ojeda, quien abusó sexualmente de Daniela Berriel, mientras que Gonzalo presuntamente actuó en complicidad al no evitar el ataque.

De acuerdo con el abogado, Gonzalo podría pasar de 12 a 24 años en prisión, según lo estipulado por el código penal de Guerrero.

Así va el caso de Daniela Berriel

Fue el pasado 7 de marzo cuando la Fiscalía del estado de Guerrero anunció Twitter que se había ejecutado una orden de aprehensión contra Eduardo Ojeda, el hombre al que Daniela Berriel señaló de haber abusado sexualmente de ella, en Acapulco.

“Fue un año difícil, fue un año donde no pude trabajar. No me sentía emocionalmente bien para estar trabajando. Mi familia me apoyó, pero los primeros cuatro días no podía dormir porque sentía culpa”, relató entre lágrimas la actriz.

¡Nos visitó en el foro de #VLA Daniela Berriel para abrir su corazón y compartirnos cómo ha vivido el proceso tras denunciar el abuso sexual que sufrió hace un año! 🙌📺 #SobrevivientesVLA pic.twitter.com/l2a12aEsnT — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 17, 2021

Por ello Daniela aseguró que “lo más valioso es que usen su voz porque es lo más valioso que tenemos, no tengan miedo”.