Detienen a hombre que la actriz Danny Berriel acusó de abuso sexual

La Fiscalía del Estadol de Guerrero anunció en su cuenta de Twitter que se ejecutó una orden de aprensión contra un sujeto identificado como Eduardo “O” por delito de Violación, se trata del hombre que fue acusado por la conductora Danny Berriel.

Danny Berriel también dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que el hombre al que señaló de haber abusado de ella fue detenido.

Las autoridades informaron que se efectúan trámites para traslado a Acapulco y puesta a disposición de Juez correspondiente.

La Fiscalía de Guerrero agradeció la colaboración institucional de la Fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy.

#Fiscalía de #Guerrero y @FiscaliaCDMX ejecutan orden de aprehensión en contra de Eduardo “O” por delito de Violación de víctima de identidad reservada, se efectúan trámites para traslado a #Acapulco y puesta a disposición de Juez correspondiente pic.twitter.com/Q0iah6A1s6 — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) March 7, 2021

Danny Berriel denunció el abuso

La conductora Danny Berriel publicó un video en el que denunció que fue abusada en marzo de 2020, cuando ella asistió a una reunión en Acapulco junto con Gonzalo Peña, con quien ella salía en ese momento.

La actriz señaló al amigo de Gonzalo Peña como el responsable de haberla violado. Danny Berriel contó que tras una incómoda conversación con los dos hombres decidió irse a descansar a su habitación, pero ellos fueron detrás de ella, la tocaron, aunque ella fue muy insistente en decirles que no quería.

Berriel comentó que el sujeto identificado como Eduardo “O” la persiguió por la habitación hasta que finalmente decidió irse.

La actriz explicó que después de un rato se quedó dormida y cuando despertó Eduardo estaba abusando de ella. Danny Berriel señaló que Gonzalo Peña estaba ahí en la misma habitación en otra cama.

“Cuando me di cuenta que era él entré en shock. Tomé consciencia cuando él me dijo algo asqueroso y ahí me di cuenta de que estaba siendo violada”, contó la joven.

Cuando Gonzalo Peña y el otro hombre se fueron, Daniela Berriel recogió sus maletas y se fue de la casa y ese mismo día acudió a las autoridades para denunciar y que le hicieran los exámenes físicos.