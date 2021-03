La conductora Danny Berriel denuncia abuso sexual y complicidad de actor (VIDEO)

La actriz y conductora Danny Berriel publicó un par de videos en su cuenta de Instagram en los que denunció que fue víctima de abuso sexual y dijo que el actor Gonzalo Peña fue el cómplice del hombre al que ella señala como su agresor.

A través de las grabaciones de Instagram, la joven contó que en marzo de 2020 fue a un viaje a Acapulco junto con Gonzalo Peña, con quien ella estaba saliendo, y algunos amigos del actor, entre ellos un hombre al que la mujer identifica como Eduardo Ojeda.

Me dijo que iban a ser puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, que íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje… Acepté ir al viaje Danny Berriel

La presentadora de televisión contó que las personas que asistieron a ese viaje fueron el dueño de la casa, llamado Eduardo Ojeda, la novia de Eduardo, un amigo de Gonzalo, la hermana de Gonzalo y el novio de la hermana.

Contó que al principio se la estaban pasando muy bien y conforme fue pasando el tiempo las personas se fueron retirando a las habitaciones, hasta que en la mesa solo quedaron Danny Berriel, Gonzalo Peña y Eduardo Ojeda.

“Seguimos platicando y todo iba bien, yo la verdad me la estaba pasando bien, y hubo un momento en el que la plática se tornó sexual y empezaron a hablar de los tríos, me preguntaron si yo había hecho uno. Me dijeron que por qué no y yo me empecé a sentir un poco incómoda”, contó Berriel.

La conductora dijo que ante la incomodidad decidió irse a su cuarto a dormir, pero en seguida llegaron los dos hombres y la tocaron, aunque ella fue muy insistente en decirles que no quería. Berriel comentó que el sujeto llamado Eduardo la persiguió por la habitación hasta que finalmente decidió irse.

La actriz explicó que después de un rato se quedó dormida y cuando despertó Eduardo estaba abusando de ella. Danny Berriel señaló que Gonzalo Peña estaba ahí en la misma habitación en otra cama.

“Cuando me di cuenta que era él entré en shock. Tomé consciencia cuando él me dijo algo asqueroso y ahí me di cuenta de que estaba siendo violada”, contó la joven.

Berriel señaló que en ese momento tuvo miedo porque no sabía cómo iba a salir de la casa; luego, al ver que estaba paralizada, los sujetos ingresaron al baño y al salir cambiaron su actitud para empezar a tratarla “cariñosamente”.

Danny Berriel fue a denunciar ante las autoridades

Cuando Gonzalo Peña y Eduardo Ojeda se fueron, Daniela Berriel recogió sus maletas y se fue de la casa y ese mismo día acudió a las autoridades para denunciar y que le hicieran los exámenes físicos.

Berriel dijo que en los juzgados le dijeron que todo su proceso sería más lento por la pandemia, pero comentó que decidió grabar el video porque Gonzalo Peña y su amigo siguen libres y porque teme por su integridad, pues asegura que el actor le siguen enviando mensajes y comenzó a buscar a su hermana.

Danny Berriel revela mensajes de Gonzalo Peña

A través de sus historias de Instagram Danny comentó que lo que más la motivó a alzar la voz fue que Gonzalo Peña comenzó a buscar a su hermana y reveló los mensajes que ambas recibian.

En las capturas de pantalla Danny mostró los textos que el actor le envió tras la violación en los que él se dice desconcertado por no saber el motivo por el que la conductora se fue la casa de Acapulco y pide que no le deje de hablar por "yo no hice nada".