Tras caso de Nath Campos, la youtuber Ixpanea expone abuso de Yayo Gutiérrez (VIDEO)

La youtuber Ixpanea decidió romper el silencio, al igual que Nath Campos, y publicó un video para denunciar que sufrió abuso de parte del influencer Yayo Gutiérrez, quien tenía videos de ella desnuda y de otras mujeres.

A través de un video, la youtuber Ixpanea contó que gracias al testimonio de Nath Campos –quien denunció que sufrió abuso sexual de parte de Rix– se animó a alzar la voz y contar su experiencia con el también youtuber Yayo Gutiérrez.

La influencer señaló que cuando lo conoció ella estaba enamorada de él y que permitió que Yayo se aprovechara de ella en múltiples ocasiones, porque en un principio ella lo veía normal, hasta que finalmente se dio cuenta que estaba siendo violentada.

“Fui a terapia y me hizo darme cuenta de muchas cosas que yo normalicé la violencia porque crecí con violencia… normalice que me dijera cosas súper crueles, normalice que yo no quisiera cog&%$ y él ‘déjame te toco’ y yo ‘bueno le voy a decir que si porque me voy a quedar a dormir aquí. Son muchas cosas que quizá los estoy confundiendo, pero tienen que entender que es muy difícil alzar la voz y estar en esta situación”, dijo la influencer.

En su testimonio de poco más de 15 minuto, Ixpanea contó que encontró en la computadora Yayo Gutiérrez videos íntimos de mujeres y cuando le preguntó al youtuber si también tenía de ella, éste dijo que sí.

Ixpanea dijo que aunque Yayo borró el video en ese momento, la influencer se dio cuenta que él tenía un carpeta de respaldo oculta en donde no solamente estaba su video, sino el de muchas más mujeres.

te puede interesar Rix cuenta su versión y ofrece disculpas a Nath Campos

La youtuber de viajes narró que se puso en contacto con una de las mujeres que aparecía en los videos y después se unieron más a contar lo que vivieron con Yayo Gutiérrez.

Ixpanea, al igual que Nath Campos, dijo que cuando le contó a gente cercana lo que vivió con el influencer le dejaron de hablar y la juzgaron.

Finalmente, cierra su video pidieron a la gente que no se queden calladas y recuerda que en México existe la Ley Olimpia que pena con cárcel la difusión de material íntimo sin el consentimiento de la persona que aparece en él.