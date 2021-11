Mujer Luna Bella revela que su padre la violó y que la tiene amenazada de muerte (VIDEO)

La actriz erótica Mujer Luna Bella rompió el silencio y reveló no sólo que su padre, José Juan Meléndez Torres, la violó cuando era menor de edad, sino que la tiene amenazada de muerte.

Así lo dio a conocer Verónica Meléndez, nombre real de Mujer Luna Bella, a través de un video de más de dos horas que subió a su canal de YouTube, mismo en el que relató que toda su vida su padre se ha sido un monstro.

“No sé cómo va a terminar mi año, sinceramente, no sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta, pero lo voy a hacer, voy a hablar y no me voy a quedar callada, porque este ser ruin y malvado me ha amenazado, pero no, a pesar de eso voy a hablar”, inició Mujer Luna Bella.

Ahogada en sus lágrimas, Mujer Luna Bella relató cómo fue el momento en el que su padre abusó sexualmente de ella cuando tenía tan sólo 7 años, momento en el que además la amenazó con matar a su mamá si le contaba de su ataque.

“Recuerdo una noche… estaba yo feliz, viendo la luna y llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo sólo tenía 7 años, yo le quité la mano y me la volvió a poner, me dijo, ‘si tú dices algo, mato a tu mamá’. Dije ‘no, que no le pase nada a mi mamá… y me dejé tocar”, reveló la actriz.

Mujer Luna Bella agregó que su padre abusó sexualmente de ella desde que tenía 7 años hasta que cumplió 14, momento en el que decidió irse de su casa.

Por si fuera poco, Mujer Luna Bella señaló que denunció a su padre, quien tras ello comenzó a amenazarla de muerte:

“Después de días, este señor le mandó un mensaje a mi hermano y le dijo: 'Muy pronto nuestra vida va a cambiar, muy pronto quitaré del camino a quien no encaja y cuando yo quiera, si yo quiero, mando al otro lado a Verónica, cuando yo quiera la mato'”, externó Luna Bella.

