Cindy la Regia invita a revivir la prepa muy a la mexicana

Cindy la Regia, el emblemático personaje que nació en una tira de cómics y luego saltó al cine con un éxito rotundo en taquilla, ahora llega a una serie en la que compartirá todas sus desventuras en una prepa que es muy a la mexicana.

“A veces parece y, me incluyo, que imitamos la estructura de prepa de Estados Unidos o de las películas, pero en la serie de Cindy creo que sí se ve esta estructura como de prepa más mexicana”, destacó en entrevista con La Razón Paola Maz-lum, quien junto con Anna Grajales, participaron en el guion de Cindy la Regia: La Serie, que se estrena hoy en Netflix.

Anna Grajales adelantó que en esta nueva aventura, Cindy la Regia irá aprendiendo de sus errores y constantemente se va a reinventar. Aspectos que han sido la base de su éxito, desde que nació en la tira cómica del escritor Ricardo Cucamonga, consideró en la charla con este diario.

“Siempre está aprendiendo, reinventándose. Está lidiando con sus papás, con el qué dirán de la sociedad, con qué piensan sus amigas. Espero que conecte tanto con los que están en la prepa, como con los que no, que la vean y puedan decir, ‘yo era como Cindy’”, dijo la guionista.

Sobre el éxito de Cindy la Regia, Anna Grajales agregó: “Pienso que lo que llama mucho la atención es que nunca es lo que esperas. Siempre parece que va a ser esta niña fresa o esta niña hueca, pero no, siempre termina hablando de algo muy interesante. En el cómic fue la primera en hablar del racismo y el clasismo que se vive en la sociedad en México y creo que con la serie por las temáticas que se tocan también es eso”, comentó.

Las guionistas compartieron que para la serie investigaron de manera profunda a la sociedad de San Pedro Garza García, en Monterrey, de donde es Cindy. Además se acercaron a los jóvenes para conocer más a fondo cuáles eran las situaciones que pasaban en esta etapa tan definitiva.

“Fue a partir de nuestra propia experiencia en la prepa, recordar a que nos enfrentamos, qué pasaba con nuestras amistades, qué pasaba con nosotras, sólo que ahora estamos en este microcosmos llamado San Pedro Garza García, tuvimos mucha investigación atrás, fuimos a San Pedro, conversamos con varios chavos. Han cambiado algunas cosas, pero las experiencias siguen siendo las mismas, este despertar, esta madurez, esta búsqueda del ser”, comentó Anna Grajales.

Ambas señalaron que en este retrato que presentan de cierta sociedad de Monterrey cuidaron no quedarse en los típicos clichés. “Mucho de la intención que tuvimos tanto con Cindy como con toda su tropa es que no fuera lo esperado, que no fuera Max el mirrey. Era darle un poco la vuelta a estos estereotipos o estos arquetipos que hay y encontrar la dualidad en todos, porque al final del día pues todos somos una dualidad andante”, apuntó Grújales.

Al respecto, Paola Mazlum añadió: “No queríamos que quienes viven en Monterrey se sintieran ofendidos, pero claro que están las carnitas asadas, que son parte de la cultura. Pudimos descubrir un poquito como la mente conservadora también”.

En esta nueva aventura, Cindy la Regia (Michelle Pellicer) lucha por sobrevivir a la prepa en compañía de Lu y Tere, sus inseparables amigas, y de su prima Angie, recién llegada desde la Ciudad de México.