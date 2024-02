¿A qué cirugías se ha sometido Kate Middleton? Lo que sabemos sobre sus visitas al quirófano

Kate Middleton, la princesa de Gales, es una de las figuras más importantes en la familia británica, al ser la esposa del futuro rey de Iglaterra, el príncipe Guillermo y un personaje que recientemente se ha robado la atención del público debido a la cirugía abdominal a la que se sometió a mediados de enero y que preocupó a los seguidores de la familia real.

A finales de enero, Kate Middleton pudo regresar a su casa, informó el Palacio de Kensington a través de un comunicado donde se habló de que la mujer de 42 años ha logrado tener un buen progreso desde la cirugía. Asimismo, la inglesa se trasladó junto con su esposo e hijos a Sandringham, lo cual implica que su salud va en mejoría. Ante esto, surgen cuestionamientos sobre qué retoques estéticos se ha realizado la princesa de Gales anteriormente.

Kate Middleton confirma su impecable elegancia con abrigo y botas azules en Navidad 2023.



La prenda protagonista del look fue un abrigo azul Klein que se ajustaba a su silueta marcando los hombros y la cintura, una de las tendencias que se verá la próxima Primavera-Verano 2024. pic.twitter.com/sx8uLbBXWn — SOY TRENDY (@soytrendyblog_) December 26, 2023

¿Por qué operaron a Kate Middleton?

Desde que se dio la noticia sobre la cirugía abdominal de Kate Middleton, no han faltado las especulaciones sobre el motivo por el cual fue intervenida, aunque la princesa destacó que no desea desvelar el motivo por el cual tuvo que someterse a una operación; sin embargo, no faltó quien señaló que la esposa del príncipe de Gáles se realizó una histerectomia, la cual es una intervención que consiste en la extirpación del útero y cuello uterino.

Las cirugias a las que se ha sometido Kate Middleton

Si bien en el pasado, el Palacio de Kesnigton ha señalado que el botox no es uno de los procedimientos que se haya realizado Kate Middleton en algun momento de la vida, se ha destacado de la mujer sí se ha hecho varios arreglos estéticos desde que llegó a la Familia Real Inglesa, lo cual se refuerza por las pocas arrugas que tiene en el rostro con más de 40 años de vida. Los expertos señalan que Kate debió haberse infiltrado ácido hialurónico o bioestimuladores para reducir y desaparecer lineas de expresión.

Uno de los cambios más notorios de su rostro con el paso de los años ha sido la nariz, ya que aseguran que fue a través de una rinoplastía que la socialité pasó de una pequeña y redonda a una nariz mucho más afilada, lo cual balancea su rostro de manera armónica. Esta es quizás una de las únicas cirugias que podrían encontrarse por parte de Kate.

Una de las únicas cirugías evidentes en Kate Middleton es la de la nariz. Especial

¿Cómo han sido los partos de Kate Middleton?

Los partos de Kate Middleton se distinguen por ser rápidos y buenos, ya que la princesa ha logrado tener a su último hijo en menos de 7 horas, lo cual es toda una hazaña. La mujer tuvo a sus tres hijos en partos naturales, por lo cual no hubo alguna intervencion quirúrgica para dar a luz a sus pequeños, a pesar de haberlos tenido en un hospital.