Después de Coachella, Bratty se quiere comer el mundo

Tras haber debutado en el festival de Coachella, la joven cantante y compositora sinaloense Bratty afirma que quiere comerse el mundo: sabe que algo cambió en ella esa noche que pisó aquel escenario y lo ha sentido en los shows posteriores que ha ofrecido.

“Creo que justo me dio mucho aprendizaje, estaba consciente que eso iba a marcar una etapa en general en mi proyecto y ¡vaya que sí lo hizo!, sí se siente así con todo lo que está pasando, creo que nos pone muy contentos, sí se siente que está creciendo el proyecto. Estoy muy contenta de venir de Coachella, es decir: ‘wow ahora ¿qué más queda, qué más sigue?’, te dan más ganas de querer hacer más cosas, comerte al mundo, ya diste lo mejor y es seguir dando más”, afirmó Bratty en entrevista con La Razón.

La intérprete se encuentra contenta con su presente y considera que Bratty ha sido fundamental en la vida de Jenny Juárez, como se llama realmente, pues su proyecto musical le ha permitido descubrir todo lo que es capaz de lograr. Le emociona el concierto que ofrecerá hoy sábado 20 de mayo en el Auditorio BlackBerry, el más grande que ofrezca en la Ciudad de México.

No sé cómo voy a ser en el futuro, cómo piense, porque voy evolucionando, entonces ahorita mis letras están más enfocadas en la introspección, mi identidad, cómo me veo a mí misma creciendo, cuáles son mis miedos como artista y persona, es algo que va evolucionando todo el tiempo

“Creo que Jenny y Bratty sí son distintas, pero al final son la misma persona, es algo raro... creo que Bratty hizo muchos cambios en Jenny, en general; aprendí muchas cosas que sin Bratty nunca hubiera aprendido a hacer, como ser más sociable, tener más confianza en mí misma. Creo que me ayudó mucho en general, a decirme: ‘mira, sí puedes lograr muchas cosas, sí te mereces esto, sí puedes hacer esto si haces lo que quieres hacer, la gente sí está entendiendo lo que quieres decir’, que siento es lo más complicado”, compartió.

La intérprete de “Honey, no estás” señaló que se encuentra en una etapa en la que ha vuelto a sus orígenes, escuchándose más a ella misma y dejando de lado el exterior, por eso estos temas más introspectivos formarán parte del nuevo álbum que lanzará este año.

“Con el disco pasado sí le di muchas vueltas al asunto, como que empecé a pensar mucho en el exterior y no tanto en mí, qué quería decirme y con este álbum estoy volviendo a esto, qué quiero decir yo, qué quiero decirme a mí, cómo me siento yo, dejar de pensar qué quiere escuchar alguien más o escribir para que la gente se sienta identificada. Ahorita mis letras están más enfocadas en la introspección, mi identidad, cómo me veo a mí misma creciendo, cuáles son mis miedos como artista y persona, es algo que va evolucionando todo el tiempo”, comentó.

Muestra de eso es su más reciente sencillo, “Radio”, en el que parte de la letra dice: “Sólo quiero que me dejen de comparar / Matan algo que de inicio era especial / Si ahora todos sonamos tan igual / Me deprime cuando prendo la radio”.

Cantante, compositora y productora

Edad: 21 años

Lugar de origen: Culiacán, Sinaloa

Álbumes: Desilusión (2019) y tdbn (2021)

Bratty afirmó que siempre le gusta dejar reflexionando a la gente y que a través de sus canciones puedan sentir, como le ocurre a ella cuando escucha a otros artistas.

“Me gusta mucho transmitir sinceridad. En lo personal, cuando escucho música de otras personas, pienso mucho en la letra; con mis letras me gusta que la gente reflexione en algo, tener letras que te pongan a pensar, te recuerden a algo, conectar por ese medio lo que quieres decir, siento que es un poder muy grande, aunque la gente no se dé cuenta, porque si sabes que mucha gente va a escuchar esto hay que decir algo bueno, que le haga sentir algo, porque al final de eso se trata la música”, destacó.

Sobre las tecnologías que se están incorporando en distintas áreas, incluida la música, como la Inteligencia Artificial, reconoce que “está de miedo”, pues “ es algo muy nuevo, porque escuchas a gente que hace canciones en su casa y puede poner a Bratty cantando esa canción y suena como si de verdad yo lo haya cantado, entonces es algo de miedo, está muy loco el nivel de tecnología que existe y va a seguir creciendo, ya no vamos a saber distinguir lo que es real y lo que no. Siento también que eso nos va a afectar mucho, pero prefiero no pensar eso, vivir ahorita y pensar que todo va a estar bien, por lo menos pensar que no va a ser tan malo”, finalizó.

