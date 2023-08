Ingresa este código para entrar al catálogo SECRETO de documentales y asesinos seriales en Netflix

Si lo que quieres es descansar este fin de semana y no salir de casa porque ya sea que la lluvia o el calor no te provoquen cruzar esa puerta para buscar comer o cenar, o distraerte en algún lugar que no sea tu domicilio, en La Razón tenemos la opción perfecta para ti, agregándole, además, un poco de misterio.

¿A qué nos referimos? A que en Netflix hay un catálogo secreto al que puedes entrar con un código que ingresas en tu cuenta y que hoy compartiremos contigo para que apliques el quedarte en el sillón o en cama y disfrutar algo al azar, alejado de la rutina de tus mismas series o películas, ya vistas miles y miles de veces.

¿Cuál es el código que tienes que usar para entrar al catálogo secreto de Netflix?

Sí tú eres consumidor de documentales o de contenidos que tienen que ver con las historias de asesinos seriales o crímenes reales, el código 9875 es para ti. Si tú lo ingresas en el buscador de Netflix, entonces encontrarás todo este tipo de contenido sin ningún problema, para que puedas elegir entre ese catálogo especializado, sin la necesidad de batallar tanto para encontrar estos títulos.

¿Qué tienes que hacer? Ahí te va:

Entras a tu cuenta de Netflix de manera normal

​Ingresas el código 9875 en la barra de búsqueda, ahí en donde está el ícono de la lupa

​Se desplegará para ti el catálogo con esta clase de títulos relacionados con asesinos seriales, documentales o crímenes reales.

Este código te será muy útil si buscas esta clase de contenidos. Especial

¿Hay otros códigos disponibles para otros catálogos?

Claro que los hay. Tienes que seguir el mismo proceso que te acabamos de contar, pero por ejemplo: si quieres acción y aventura, entonces digitas el 1365; si lo que quieres son comedias de acción, entonces metes el código 43040; si tú eres más de películas de acción asiáticas, entonces ingresa el código 77232.

¡Es muy fácil! Ahora estás listo para pasar un gran fin de semana sin complicarte o llevarte tanto tiempo en la búsqueda.