Comisario Pantera demuestra su instinto felino musical

Como todos unos felinos, los integrantes de la banda originaria de Milpa Alta, Comisario Pantera sacan la “garra musical” para seguir posicionando sus nuevos temas en el gusto de sus fans y no ser una agrupación que sólo viva de los éxitos del pasado. Lo hicieron en “Lo que nadie supo dar” o “Será lo que tú quieras” y ahora esperan lo mismo con “Fallaste”, sencillo que forma parte de su nuevo disco Instinto Felino Deluxe.

“Lo más relevante de este disco es que las canciones que hemos estrenado se han colocado como favoritas de la gente, tanto en los shows como en las plataformas, es algo interesante, porque es todo un reto para las bandas, hay agrupaciones que siguen viviendo de sus éxitos de hace 20 años, no lograron colocar nuevas a pesar de que tienen más álbumes, ese es un poco el reto de Comisario Pantera. Tenemos la capacidad de hacer nuevos clásicos”, dijo a La Razón el vocalista Darío Vital.

Comisario Pantera quiere seguir dejando huella con sus canciones y es su meta más próxima. “No todas las bandas tienen el reto de subir cosas nuevas, pero en nuestro caso sí es un desafío estar colocando nuevas canciones, nos da mucho gusto se posicionan de una manera asombrosa. Tenemos esa mentalidad y actitud de hacer temas que nos prendan a nosotros, al público”, agregó Markinhoz Brown, bajista de la agrupación.

Uno piensa que las desilusiones o el desamor es para gente joven, pero todos están haciendo lo mismo, no importa si tienen 50 años, siguen con problemas de amor

Darío Vital, Vocalista

Para la banda nominada al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por Cosmovisiones, en 2018, Instinto Felino Deluxe condensa su experiencia acumulada en 18 años.

“Somos rock, nos gusta esta línea, es lo que nos distingue, es nuestro sello, pero tenemos otra experiencia de producción más profesional, más cuidada, letras mucho más maduras, todo eso que experimentamos lo estamos poniendo en este disco. Sí sentimos que es un paso de Jóvenes Ilustres a Cosmovisiones, es un híbrido que sentimos que está dando frutos”, manifestó Vital.

Sobre “Fallaste”, cuyo video de esta canción lanzaron ayer en la noche, el cantante destacó que, si bien, es una canción de desamor también puede tener otras lecturas, como cuestionar la honestidad que las personas tienen consigo mismas para aceptar sus errores y actuar en consecuencia.

“Siempre en una historia hay dos versiones, quieres contar la manera en la que quedas mejor parado, dices ‘me pasó esto’, ‘me hicieron esto, pero yo no hice nada’, ‘lo hice bien, no sé por qué me pasan estas cosas’, pero lo único que falla en esa fórmula es cuando tienes que confrontarte contigo mismo y con las cosas que sabes que están mal. Habla de esa honestidad que tenemos con nosotros mismos, porque que muchas veces piensas ‘no sé por qué me pasa esto, todo me sale mal’, probablemente nos falta ser honestos con nosotros mismos, decir ‘hice esto mal, me falta mejorar en esto’”, explicó.

Comisario Pantera asegura que continuará dando más sorpresas y después de su primer tour en Madrid espera seguir expandiendo su música más allá de las fronteras de México.