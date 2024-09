Conoce al elenco completo de la serie La heredera multimillonaria divorciada | FOTO

La serie viral de TikTok es La heredera multimillonaria divorciada, cuya historia ha cautivado a todos los usuarios, quienes quieren saber el impactante final de esta producción, que es similar a los dramas coreanos.

La serie de La heredera multimillonaria divorciada narra la historia de una joven llamada Isabella Moore, quien está casada con Carson, un joven ambicioso que no sabe que su esposa es heredera de una de las familias más ricas de Estados Unidos,

Sin embargo, Isabella Moore ha patrocinado todos los negocios de su esposo Carson y finalmente cerrará un contrato millonario con el grupo Jacobs e Isabella le quería decir la verdad, pero se encontró con la sorpresa de que Carson la engañó con otra mujer llamada Sara.

Isabella se divorció de Carson y de despecho se casó con un hombre desconocido llamado Ryan Jacobs que resultó ser el dueño de Grupo Jacobs, sin embargo, Isabella sigue manteniendo su identidad en secreto, hasta el final de la serie cuando se supone que se devela toda la verdad.

La serie de La heredera multimillonaria divorciada causó gran impacto y los fans quieren conocer al cast de la serie.

¿Quiénes integran el cast de La heredera multimillonaria divorciada?

El elenco de La heredera multimillonaria divorciada se conforma de varios actores que ha sido los más buscados en redes sociales tras el éxito de la serie en TikTok.

Isabella Moore es Mariah Moss en la vida real

La actriz que interpreta a Isabella Moore se llama Mariah Moss y es originaria de Nueva York y estudió actuación en la licenciatura en Bellas Artes en Drama de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

La joven actriz ha aparecido en proyectos de cine, televisión y ahora en redes sociales. Además de que es cantante y pianista.

Actualmente tiene 13 mil seguidores en Instagram (@mariah_moss), en donde comparte fotografías de los proyectos en los que ha participado.

Hunter Kohl es Ryan Jacobs

El galán de la serie de La heredera multimillonaria divorciada es Ryan Jacobs, el cual es interpretado por el actor Hunter Kohl.

Se tiene poca información del actor, pero se sabe que mide 1.85 m y ha participado en otros proyectos como The Associate (2021),, The Drive-Thru Therapist (2021) y Alpha/Beta, entre otros

Tiene casi 41 mil seguidores en Instagram

(@hunter.exp.edition) y de acuerdo con sus fotografías es un amante del vino, ya que aparece bebiéndolo en varias imágenes.

Hunter Kohl de La heredera multimillonaria divorciada Foto: Especial

Paige Marie Smeltzer como Sarah

Paige Marie Smeltzer es una de las villanas en La heredera multimillonaria divorciada, pues interpreta a la amante de Carson, o sea a Sarah.

Paige Marie Smeltzer es originaria de Nueva York y además de actriz es modelo. Otras producciones en las que participó son Swagger. Pasión por la cancha (2021), Welcome to the Show (2021) y Internet Personality (2021).

En Instagram (@paige_smeltzer) apenas supera los 2800 seguidores, pero con la fama de la serie de TikTok se espera que ese número aumente.